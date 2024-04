Milano che canta e si diverte è un concerto live proposto dalla Compagnia musicale e teatrale Zenasingers . Trattasi di un gruppo genovese molto apprezzato formato da 5 musicisti, una corista e 4 attori.

Il loro repertorio musicale e teatrale è molto raffinato proponendo brani che hanno fatto parte della storia musicale italiana. Si tratta di autori della grandezza di GABER, BACCINI, BINDI, FOSSATI, LAUZI, MATIA BAZAR, NEW TROLLS, PAOLO, TENCO le cui canzoni resteranno per sempre nelle nostre menti continuando ad emozionarci proprio come allora.

Lo spettacolo si aprirà con un tributo ai PINK FLOYD per il loro 50° anniversario proponendo il brano Shine on you crazy diamond.

Nello spettacolo sono stati inseriti anche divertenti sketch di raffinato cabaret misto ad alcuni interessanti dialoghi teatrali.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Manuela De Luca: Vocalist

Luciano Barbarotta: tastiere, fisarmonica e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso



Public Relations Manager: Flavia Pareto: 3336390910