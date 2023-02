Il Milano Clown Festival torna a Milano per il Carnevale Ambrosiano

Torna in pista, dopo due anni di interruzione, Milano Clown Festival, festival internazionale sul nuovo clown e Teatro di strada, alla sua sedicesima edizione. Una tradizione che si rinnova dal 2006, durante il Carnevale ambrosiano, il periodo più libero e festoso dell’anno, in cui numerosi artisti e compagnie internazionali di “nuovo circo” scatenano la loro energia con quattro giorni ininterrotti di spettacoli, performance, musica, installazioni artistiche, narrazioni interattive e molto altro, a ingresso libero e gratuito.

Il festival

Con il Patrocinio del Comune di Milano, promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali, ideato e diretto da Maurizio Accattato, il festival andrà in scena dal 22 al 25 febbraio, con anticipazioni nelle giornate del 10, 17 e 19 febbraio, e coinvolgerà quest'anno più di 25 Compagnie, molte in arrivo a Milano per la prima volta.

Gli spettacoli a tema

Saranno ben 135 gli spettacoli a tema nuovo circo programmati in contemporanea soprattutto al quartiere Isola di Milano – uno dei luoghi più in della città – dove la manifestazione ha il suo cuore, nelle location all’aperto e al chiuso tra giardini condivisi, teatri, aree pedonali, sagrati, piazze e pub.

La nuova edizione

POP è il titolo dell’edizione del 2023, perché il Clown Festival è POPolare per sua natura, nato per essere aperto a tutti e dove ciascuno può sentirsi come in una grande casa accogliente, ma senza porte. Una POP-cagnara, una confusione umana almeno per quattro giorni, per riappropriarci di noi e del nostro tempo che sembra scappare via.

Gli artisti protagonisti

A guidare tutte le attività del Milano Clown Festival ci saranno come sempre i PIC del Pronto Intervento Clown, capitanati da Maurizio Accattato alias Moriss, un vero e proprio gruppo d’assalto teatrale gioioso capace di fornire assistenza ad artisti e pubblico, oltre che protagonista di alcuni degli spettacoli in scena.

Dopo le anticipazioni pre-festival, dedicate alle attività sociali - dalle speciali incursioni degli Artisti all’Ospedale geriatrico Redaelli (10 febbraio) e all’Ospedale dei Bambini Buzzi (17 febbraio) per portare gioia a chi ha più bisogno, allo spettacolo ‘Lu Santo Jullare Francesco’, domenica 19 febbraio alle 21, presso la Sala I Maggio Teatro Sassetti di via Sebenico 21 con il grande Mario Pirovano - la XVI edizione del Milano Clown Festival si aprirà ufficialmente mercoledì 22 alle ore 12 dal Parco Franca Rame al quartiere Adriano, zona periferica della città, con lo speciale evento di inaugurazione, con il Patrocinio della Fondazione Fo-Rame, che durerà tutto il giorno e al quale parteciperanno Mattea Fo, figlia di Dario, Lucia Vasini, Mario Pirovano, la banda di Crescenzago.

Gli appuntamenti sul Pic-Bus

Sarà dunque un vero e proprio “Franca Rame-Dario Fo DAY”, con appuntamenti e spettacoli in tour a bordo del PIC-bus, il favoloso pullman lungo dodici metri portabandiera del Festival con i PIC del Pronto Intervento Clown con Moriss e la Banda di Crescenzago.

Non mancherà come da tradizione l’incursione alle ore 10.30 presso la Casa della Carità con lo spettacolo de I Fratellini e alle 13 partirà la parata in via Padova e nelle scuole del Parco Trotter per portare a tutti un messaggio di gioia e apertura. Il “Franca Rame-Dario Fo DAY” si concluderà mercoledì alle 21 in un luogo magico, lo chapiteau montato sotto i grattacieli al Cavalcavia Bussa, quartiere Isola, con i clown Minimi e la meravigliosa Lucia Vasini e il suo personale omaggio a Franca Rame.