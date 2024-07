A Milano si balla in pieno centro con "DanzaMI"

Domenica 14 luglio Milano Dancing City trasformerà il centro storico di Milano in un palcoscenico a cielo aperto, per una giornata all'insegna della danza, dell'arte e della condivisione, coinvolgendo abitanti, turisti e passanti.

"DanzaMI" - questo il nome dell'iniziativa - si svolgerà domenica 14 luglio, con 4 diverse azioni performative gratuite che abiteranno il centro storico, in particolare Piazza San Carlo, coinvolgendo cittadini e turisti.

Gli ospiti d'eccezione

Il fitto programma, con incursioni site-specific e momenti di ascolto e parola, vede la firma di grandi nomi della danza e non solo.

Ospite d’eccezione di questa edizione è la coreografa argentina Constanza Macras, nota al grande pubblico per aver creato le coreografie del film premio Oscar Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, che presenta una performance originale realizzata con la sua Compagnia Constanza Macras | Dorky Park, danzatori del Centro ArteMente e cittadini. Con lei, ad abitare gli spazi urbani, il coreografo Chiasma/Salvo Lombardo e la Compagnia Lost Movement.

Il Centro d’Ascolto Rottincuore

DanzaMI vede inoltre la partecipazione della cantautrice indipendente Romina Falconi che, insieme alla psicologa Monia D’Addio, porterà in Piazza San Carlo il suo format Centro d’Ascolto Rottincuore, momento di incontro che mette al centro il tema dell’ascolto collettivo della comunità/gruppo. Un’occasione per mettersi in relazione con le altre persone e approfondire questioni di rilevanza sociale.

Il Centro d’Ascolto costituirà inoltre la fucina da cui nasceranno due atti performativi che coinvolgeranno il Centro Storico e i/le partecipanti, curati dai danzator* di ArteMente, Centro di Alta Formazione per la Danza.

Il programma

Di seguito il programma della giornata.

- Ore 13:30Centro d'Ascolto Rottincuore, di Romina Falconi e con la psicologa Monia d'Addio. Al termine Atto Performativo a cura di ArteMente

- Ore 15, Performance TBA, di Constanza Macras | Dorky Park, con danzator* professionist* e cittadin*

- Ore 15:30 dancehALL, di Abbattista/Consalvo, con la Compagnia Lost Movement e con la partecipazione di alliev* di scuole di danza del territorio

- Ore 15:30 Centro d'Ascolto Rottincuore, di Romina Falconi con la psicologa Monia d'Addio

e lo speaker radiofonico Matteo Osso. Al termine Atto Performativo a cura di ArteMente

- Ore 17 Performance TBA di Constanza Macras | Dorky Park, con danzator* professionist* e cittadin*

- Ore 17:30 dancehALL, di Abbattista/Consalvo, con la Compagnia Lost Movement e con la partecipazione di alliev* di scuole di danza del territorio

- Ore 18, Outdoor Dance Floor di Chiasma/Salvo Lombardo e al termine Live Set Multimediale