Milano Dancing City, lezioni gratuite di ballo

Sabato 27 gennaio torna Milano Dancing City, sesta edizione del progetto di promozione della danza promosso come sempre dal Centro di Alta Formazione ArteMente, organismo di promozione della danza per la formazione del pubblico riconosciuto dal Ministero della Cultura per il Triennio 2022-2024.

Il ciclo di lezioni gratuite

In attesa dell'evento finale DanzaMi - una giornata di performance nel centro storico di Milano prevista per domenica 14 luglio 2024 - lo Spazio Fattoria della Fabbrica del Vapore ospita infatti "Danza per Tutti", ciclo di lezioni gratuite di danza classica e contemporanea, contact improvisation, DanceAbility, yoga e storia della danza rivolte a chiunque, in particolare a chi non ha esperienza di movimento.

Il calendario delle lezioni

L'appuntamento è per le giornate di sabato 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 2 e 16 marzo: qui il programma completo con orari e modalità di iscrizione delle lezioni gratuite.