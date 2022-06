Milano darts cup / Coppa Lombardia

Sabato 11 e domenica 12 si disputeranno due tornei, la Milano Darts Cup, valida per la qualificazione alla Q-School PDC, e la Coppa Lombardia.

Entrambe le competizioni, con il patronato di Regione Lombardia e Comune di Milano / Municipio 6, sono organizzate insieme alla FIGF, la Federazione Italiana Giuoco Freccette, affiliata dal 1986 alla World Darts Federation.

Il torneo del sabato vedrà la partecipazione di 128 giocatori che si sfideranno dal pomeriggio in incontri singoli a eliminazione per arrivare all’aggiudicazione del trofeo finale e la consegna dell’ambito premio: una card per i tornei di qualificazione della PDC – Professional Darts Corporation.



Entrambi i tornei verranno trasmessi in diretta streaming e l’evento sarà coperto dall’emittente nazionale MS Sport – canale 402 del digitale terrestre, 813 del bouquet SKY e 54 di Canalsat.