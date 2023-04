Milano dentro fuori - reading musicale

Milano Dentro/Fuori è una serata d'incontro. Cinque scrittori, una rivista indipendente e un duo musicale si alterneranno al microfono del dehor in piazza Berlinguer dando vita a una serata di musica e storie, note e racconti.

Ci saranno:

Raffaella Mottana (scrittrice al suo primo romanzo con Accento Edizioni),

Carolina Crespi (insegnante, libraia e scrittrice per Nutrimenti),

Giada Biaggi (sceneggiatrice, stand-up comedian, autrice di podcast e scrittrice Nottetempo),

Federico Baccomo (scrittore e sceneggiatore),

Marco Balzano (docente, poeta e scrittore Einaudi)

la rivista letteraria "anomala" BLAM.

Per la musica tornano la voce di Giorgia Corvasce e la chitarra jazz di Giovanni Pes.



La bellissima illustrazione è di Cristian Dellavedova. Ovviamente alla Libreria Gogol&Company