Milano digital week, un workshop di Scuolazoo sull'utilizzo dell'ai a scuola

A Milano dal 5 al 9 ottobre torna Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alle competenze digitali e all’innovazione tecnologica. Siccome quando si parla di temi come la tecnologia e la formazione non si può che pensare ai risvolti che questi hanno nel mondo della scuola e per la Generazione Z ScuolaZoo, la company di riferimento per la Generazione Z seguita da più di 4 milioni di persone sui social, e che proprio a Milano ha la sua sede principale, ha organizzato all’interno della cornice di Milano Digital Week un workshop dal titolo “Scuola e prompt design, tutti i segreti dell’AI al tuo servizio”.





L'Intelligenza Artificiale può rapidamente trasformare il mondo dell'istruzione, aprendo nuove possibilità per l'apprendimento personalizzato, ma richiede anche attenzione per garantire un utilizzo etico ed efficace. Il workshop aiuterà gli studenti a capire come le innovazioni introdotte dall’intelligenza artificiale possano migliorare il loro rapporto con la scuola e rendere più efficienti compiti e progetti. A condurlo, sarà Jacopo Perfetti, docente di innovazione e imprenditoria agli Executive MBA della SDA Bocconi e Marketing presso l'International Summer School dell'Università Cattolica di Milano.





Titolo: Scuola e prompt design, tutti i segreti dell’AI a tuo servizio

Quando: 6 ottobre alle ore 14.30



Iscrizione: gratuita, attraverso questo link https://bitly.ws/VCsG