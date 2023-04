Milano e la zona quattro: un contest - sguardami - per raccontarla con occhi nuovi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Occhi nuovi per guardare il territorio del Municipio 4, l’area di Milano in cui opera l’Associazione TodoModo, in cui l’Istituto Europeo di Design vive da oltre 50 anni e in cui troverà una nuova unica casa, con il campus internazionale che sorgerà nella rinnovata zona dell’ex Macello in viale Molise. Sta per chiudersi la una nuova edizione del contest fotografico SguardaMi, che l’Associazione TodoModo promuove nell’ambito del progetto “Verso il Distretto dell’Inclusione”, con la collaborazione di IED: il tema del 2023 è (nel contesto della Civil Week milanese) “Prendersi cura”- del proprio quartiere, delle persone, del territorio - invitando a scoprire le tante realtà che lo animano e a raccontarne la bellezza attraverso le immagini. Fino a domenica 30 aprile 2023 chi desidera aderire – professionisti o amatori della fotografia - può inviare un massimo di n°2 scatti fotografici che riguardino il territorio del Municipio 4, a colori o in bianco e nero, realizzati su questo tema utilizzando qualsiasi mezzo (smartphone, tablet, macchina fotografica digitale o analogica). L’obbiettivo è far emergere e raccontare le tante storie di chi “si prende cura”, dei luoghi che hanno bisogno di cura, di comunità che hanno a cuore e valorizzano il proprio territorio. Le fotografie verranno valutate da una giuria tecnica di esperti nel workshop di analisi della fotografia promosso da IED Milano durante la Civil Week 2023, manifestazione che quest’anno ha come tema proprio “Io mi prendo cura. Persone, territorio, ambiente”. Nel workshop, condotto dalla docente IED e fotografa Sonia Marin in data 6 maggio, vuole proprio soffermarsi sulla capacità dell’occhio fotografico di “appoggiare l’attenzione” su luoghi, dettagli e situazioni apparentemente banali, raccontandone invece l’aspetto magico spesso dato per scontato, con un atteggiamento sensibile che permetta di raccogliere “La Meraviglia nel quotidiano”. La giuria tecnica selezionerà 10 fotografie che insieme ad altri 10 scatti selezionati da una “votazione popolare” sui social saranno poi oggetto di una mostra proprio in IED Milano. Quest’anno - dal 4 al 6 maggio – sono invece esposte nella sede di via Sciesa 4 le opere fotografiche distintesi nella scorsa edizione del contest. Tra i 10 finalisti, la giuria di esperti individuerà il vincitore assoluto, che avrà la possibilità di usufruire di una borsa di studio IED del valore di € 1.250,00 per l’iscrizione alla prima edizione disponibile del corso IED di Formazione Continua in Fotografia presso la sede IED Milano di via Bezzecca 5.