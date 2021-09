Milano Fashion Week 2021, tornano le sfilate in presenza

Da martedì 21 a lunedì 27 settembre torna la Milano Fashion Week, con le collezioni primavera estate 2022. Dopo ultime edizioni in versione digitale, settembre riparte con le sfilate per lo più in presenza, presentazioni e presentazioni su appuntamento, oltre ad eventi ed incontri. Un totale di quasi 100 7appuntamenti in calendario.

Un'edizione importante

Quella di settembre 2021, dedicata alla moda femminile, è un'edizione che segna un prima e un dopo, una vera occasione di rinascita con appuntamenti finalmente in una versione fisica ed in presenza.

Grazie al ricco programma di iniziative la Camera Nazionale della Moda continua il suo percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi ambiziosi, tra cui il supporto al cambiamento sostenibile nella filiera della moda, l’evoluzione multiculturale del Paese in un’ottica di diversity and inclusion, e la promozione del talento dei migliori designer emergenti a livello nazionale e mondiale.

Il programma delle sfilate

Per visionare il programma completo delle presentazioni e delle sfilate visitare il sito dedicato.