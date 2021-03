Milano fashion week fall winter 2021/22: nuove sfide e nuove vittorie per la moda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 10 marzo 2021. Nonostante il periodo particolare che il mondo sta attraversando da un anno a questa parte, il settore della moda non si è fermato e ha saputo reagire con fermezza alla situazione sanitaria che sta colpendo il nostro Paese: dal 23 febbraio al 1° marzo, infatti, si è tenuta la Milano Fashion Week FW 2021/22 e BlogMeter – leader in Italia nei servizi di Integrated Social Intelligence e istituto di ricerca associato ASSIRM – non ha perso l’occasione per attivare l’osservatorio dedicato a uno degli eventi più attesi dell’anno, monitorando le attività social di brand e protagonisti della settimana. Già a partire dallo scorso anno, con l’evolvere della situazione emergenziale, tutto il settore del fashion si è dovuto adeguare alle condizioni e alle normative vigenti, declinando interamente sul piano digitale progetti e attività che fino a quel momento si erano sempre svolti dal vivo: sfilate, presentazioni ed eventi sono stati pensati e realizzati online, per sfruttare al massimo tutte le possibilità offerte dal web e dai social network. La dimensione prettamente virtuale degli eventi ha dato inoltre un più ampio margine di autonomia ai brand e ha permesso loro di compiere scelte imprevedibili ma di successo, come la decisione controcorrente di Versace di sfilare pochi giorni dopo la conclusione della Milano Fashion Week. Fashion Index Con una settimana della moda così innovativa e digital non poteva mancare un’analisi dettagliata di quello che contestualmente accadeva sui social, grazie all’appuntamento annuale con il Fashion Index di BlogMeter. L’obiettivo? Scoprire i brand di moda che sono risultati più influenti e più coinvolgenti. Ma come? Analizzando le parole chiave – in italiano e inglese – collegate alla Milano Fashion Week e ai brand che hanno preso parte alla manifestazione, nel periodo di tempo dal 23 febbraio al 2 marzo 2021, sulle principali fonti social e web – come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok – e con un panel di 60 profili business ufficiali dei brand. I tool di “casa” BlogMeter utilizzati sono stati due: tramite Live Insight è stato possibile analizzare le conversazioni spontanee scaturite dalla “partecipazione” all’evento, i contenuti che hanno generato più coinvolgimento e gli autori che si sono contraddistinti sulle principali fonti social; attraverso BlogMeter Social Analytics, invece, sono state studiate le performance dei profili Instagram dei brand che hanno sfilato secondo il calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana. L’hashtag ufficiale della manifestazione – #MFW – ha ottenuto oltre tre milioni di interazioni. Dai dati analizzati da BlogMeter, emerge inoltre come questo sia l'hashtag più utilizzato (6.700), seguito da #fashion (2.900), #milanofashionweek (1.800) e #fashionweek (1.700). Questi primi dati sono in grado di far comprendere la portata dell’evento, che sui social ha raccolto nella sua totalità 7,61 milioni di interazioni. Influencer… dal divano Nonostante l’impossibilità di presenziare fisicamente agli appuntamenti della MFW, gli influencer si sono comunque contraddistinti e confermati un’ottima leva di coinvolgimento degli utenti in termini di interazioni spontanee: la top model Barbara Palvin, grazie alla sua notevole fanbase, con un solo post dedicato alla sfilata di Etro ha raccolto oltre 1,7 milioni di interazioni. Rilevanti anche le interazioni raccolte dall’attrice Lana Condor, che con due post – uno su Valentino e uno su Dolce&Gabbana – ha raggiunto oltre 1,6 milioni di interazioni. Tra le personalità del Bel Paese spicca l’influencer Beatrice Valli, che ha conquistato il web con le sue proposte di look e outfit da “front row” in versione casalinga. TikTok alla moda Durante la scorsa edizione del Fahion Index era già stato rilevato un incremento nell’interessamento da parte degli utenti verso TikTok che – a distanza di un anno – si conferma una piattaforma stimolante e interessante da monitorare, come dimostra anche il grande successo delle challenge dedicate all’evento, come la #TikTokFashionMonth che ha raccolto 4,7 miliardi di views, o la #LaNostraModa con 13,5 milioni di visualizzazioni. Alcune creator di successo, come Marta Losito, con un seguito di 4,3 milioni di follower, ed Elisa Maino, con 5,6 milioni di follower, hanno sfruttato appieno le funzioni Live del social per raccontare in prima persona tutti gli aspetti della manifestazione, creando anche appuntamenti speciali, dalle interviste alle personalità del settore moda – come l’incontro virtuale con Alberta Ferretti – alla pubblicazione di contenuti #adv direttamente per i brand – come con Etro e Tod’s, entrambi presenti con un proprio profilo sul social network delle challenge musicali. Per quanto riguarda l’attività dei brand su TikTok, anche Moschino – con i suoi 20.800 follower – è stato molto attivo nella produzione di contenuti con un’elevata condivisione di post relativi alla collezione presentata e al brand in generale. Una nuova sfida per i brand Dai dati rilevati nell’edizione 2021 del Fashion Index di BlogMeter, risulta chiaro un elemento: i brand della moda hanno compreso pienamente le potenzialità che il mondo dei social può offrire, non solo in termini di cassa di risonanza di influencer, sfilate e aftershow party, ma come strumento utile all’implementazione e al potenziamento della propria presenza diretta sui social, tramite la creazione di campagne di comunicazione ingaggianti e con contenuti che coinvolgano il pubblico che li segue, e che al momento non ha la possibilità di presenziare fisicamente ai classici appuntamenti previsti dal calendario. Ecco allora che, durante la settimana milanese della moda, brand e maison hanno totalizzato 963 post che, a loro volta, hanno dato vita a un totale di 5,7 milioni di interazioni degli utenti. And the winner is… Dall’osservazione dei parametri relativi a follower, numero di post pubblicati ed engagement raccolti, Prada si posiziona come il best performer dell’evento, con 1,07 milioni di interazioni totali e una crescita del profilo Instagram degna di nota, con un aumento di oltre 72.500 nuovi follower avvenuta durante l’esposizione e l’approfondimento delle tematiche proposte durante l’evento, ispirato ai concetti di cambiamento e di trasformazione. Elisabetta Franchi è, invece, il brand che ha raccolto le maggiori interazioni durante questa edizione della MFW, con un engagement totale di 1,08 milioni conseguente anche alla elevata frequenza di pubblicazione: gli utenti si sono lasciati trasportare e coinvolgere dall’evento organizzato presso le Scuderie della Malaspina, esplicitamente dedicato al mondo dell’equitazione grazie alla presenza di cavalli che hanno messo in risalto e trasmesso l’amore per gli animali da parte della stilista. Nota di merito anche per Fendi che ha registrato un incremento nel numero di follower pari a 55.000, e per Moschino che, con il suo spettacolare show “Jungle Red” - con protagoniste Hailey Bieber e Dita Von Teese – si afferma come il brand più attivo su Instagram durante la Fashion Week, con 45 contenuti pubblicati tra video, carousel e post statici. Curiosità Curiosi di sapere quali sono stati i post che hanno creato più interesse su Instagram? Il top post per engagement proviene dal profilo di Prada e riguarda un carousel che mette in risalto i dettagli dei volumi creati dagli abiti proposti dal marchio per la prossima stagione: la pubblicazione guadagna la prima posizione con oltre 157.000 interazioni. Seguono due post pubblicati dal profilo di Elisabetta Franchi, che immortalano rispettivamente la stilista sfilare in passerella al termine dello spettacolo e un momento del backstage. Imprevedibile, spiazzante e di successo: Versace La maison della Medusa ha sfruttato l’assenza di barriere fisiche per scardinare ogni regola e lasciare tutti a bocca aperta: la collezione Autunno/Inverno è stata presentata, infatti, con una sfilata digitale il 5 marzo, pochi giorni dopo la conclusione della Fashion Week, al di fuori del calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda. La mossa si è rivelata senza dubbio vincente: Versace è riuscita ad attirare l’attenzione sui social, creando una cassa di risonanza tale da raggiungere risultati notevoli in termini di engagement e di crescita. I dati parlano chiaro: il profilo Instagram @versace ha raccolto 990 mila interazioni totali con 14 post pubblicati, guadagnando quasi 73.000 follower, una cifra che supera quella raggiunta da tutti i brand che hanno sfilato nelle giornate della manifestazione secondo il calendario della Camera Nazionale della Moda. Tra i post spontanei che hanno creato maggior coinvolgimento tra gli utenti di Instagram spicca quello di una delle protagoniste indiscusse dell’evento: la top model e star dei social Gigi Hadid, al suo ritorno sulle passerelle dopo la nascita della figlia. Vuoi saperne di più? Maggiori dettagli e approfondimenti sul Fashion Index 2021 sono disponibili nel report scaricabile al seguente link: https://www.blogmeter.it/it/reports/blogmeter-instagram-fashion-index-milan-fashion-week-fw-2021

