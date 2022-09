Milano Fashion Week 2022, il calendario delle sfilate

La settimana della moda torna in città, e lo fa con un'edizione speciale, ricca di appuntamenti imperdibili. Dal 20 al 26 settembre sfilate, incontri e presentazioni animeranno le vie e i quartieri di Milano - in particolare Brera, Porta Venezia e Montenapoleone - per una settimana all'insegna dell'alta moda e della creatività.

Il calendario delle sfilate

L’inaugurazione della settimana della moda più famosa d’Italia è prevista per martedì 20 settembre, anche se le sfilate vere e proprie partiranno da mercoledì 21 settembre con tanti grandi marchi già in prima fila fin dalle prime ore della giornata: Antonio Marras, Diesel, Fendi, Alberta Ferretti e Roberto Cavalli sono solo alcuni nomi che animeranno i luoghi della cultura e i grandi magazzini di Milano. In serata sono previste anche delle presentazioni delle nuove collezioni sia per uomini che per donne.

Giovedì 22 settembre è invece la volta di Aspesi, Casadei, Santoni, Max Mara, Kiton, Fratelli Rossetti, Dsquared2, Prada, Emporio Armani, Furla, Moschino e Blumarine.

Venerdì 23 settembre a portare in passerella le loro creazioni saranno Tod's, Bulgari, Missoni, Loro Piana, Sergio Pollini, Balestra, Rossi, Etro, Gucci e Versace.

I Sustainable Fashion Awards 2022

Domenica 25 settembre, alla Scala di Milano, verranno poi consegnati i Sustainable Fashion Awards 2022, la premiazione che unisce la passione per la moda ad una rinnovata sostenibilità anche nel modo di vestire, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (EFI) delle Nazioni Unite.

