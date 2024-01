Milano fashion week tra i grattacieli al WJC

Eventi Milano ha il piacere di invitarvi – sabato 13 gennaio – in occasione della “Milano Fashion Week” in una splendida location situata nel World Join Center c\o Ginarteria.



Intrattenimento

Aperitivo Royal Buffet: Goditi un ottimo aperitivo a buffet. Saranno serviti drink raffinati e ottimi piatti mentre ti immergi nell’atmosfera festosa.



Live Show: dai migliori palcoscenici europei (Ibiza, Napoli e Milano) live show targato Morena Martini (???? ?????? ???? ?? ?????)



DJ Set Eclettico: Un rinomato DJ farà vibrare la location con una selezione di musica eclettica, che spazia dai successi internazionali alle ultime tendenze. La colonna sonora perfetta per salutare il nuovo anno.



Programma dell’Evento

Ingresso dalle ore 20:00 -22:15 – aperitivo cantato



22:00 – 00:00: Live show targato Morena (made in Ibiza)



00:00 – 03:00: dj set



Ingresso donna omaggio. Ingresso uomo 15 euro con drink.



Per il format della serata, l’evento è consigliato ad un target 20 – 45 anni.



Si consiglia un dress code curato.



Entra nella community Eventi Milano!

La location è al chiuso, all’interno del World Join Center ed è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, dal car sharing e dispone di un ampio parcheggio totalmente gratuito!



Info e reservation: info@eventimilano.it