Passione e balli sfrenati al Milano Flamenco Festival

A Milano tornail Flamenco Festival, che con la 16° edizione accoglie il pubblico dal 23 al 30 giugno per l’appuntamento estivo, e in novembreper quello autunnale, inoccasione della Giornata Mondiale del flamenco.

La nuova edizione

"AQUI Y AHORA" è il filo conduttore di questa edizione. Un riflesso della vibrante scena contemporanea e delle nuove strade che si aprono per quest’arte, con la creatività come motore principale, con i piedi nel presente, lo sguardo rivolto al futuro e un cuore che batte memore del passato.

Artisti affermati e giovani emergenti in tre prime nazionaliche riflettono l’evidente trasformazione che negli ultimi tre decenni porta il flamenco ai vertici della scena culturale internazionale grazie al suo valore musicale, coreograficoe alla genialitàdei suoi interpreti.

Gli spettacoli

Il 28 giugno la Compagnia ÁLVAREZ/ BAILES COLATERALES - Prima Nazionale BAILES COLATERALES propone un universo in cui convergono sensazioni universali, offrendo una lettura aperta di danze che si situano nel presente. Un viaggio emozionale ad alta tensione in cui il movimento entra in conflitto, si alimenta o si intuisce, generando una reazione dal sentire individuale al sentire collettivo. Attraverso il linguaggio del flamenco, si esplora la sua ibridazione con la danza spagnola da una prospettiva contemporanea, creando uno spazio comune intelligibile in cui danzare è sentirsi danzando. La proposta di JoséManuel Álvarez è composta da un gruppo provenienzeda diverse discipline artistiche, dal flamenco più tradizionale alla drammaturgia più contemporanea.

Per scoprire tutti gli altri spettacoli visitare il sito dedicato.