Milano, forze dell’ordine e vittime del dovere unite per l’educazione alla legalità nelle scuole

Si è tenuta in diretta streaming la conferenza di presentazione dedicata al Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità A.S. 2020/2021, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. Organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è andata in onda sui canali social di Memoriando Tv e dell’Associazione Vittime del Dovere, venerdì 29 gennaio. A causa dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19, l’Associazione Vittime del Dovere propone un percorso didattico di approfondimento delle tematiche di educazione alla legalità attraverso una piattaforma telematica dedicata (www.cittadinanzaelegalita.it). Alla conferenza hanno partecipato in veste di relatori: Dott. Paolo Sciascia, Dirigente dell’Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione trasversale e legalità della Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Miria Noemi Manzo - Segreteria Particolare del Prefetto di Milano; Dott. Giacomo Pintus, Capo di Gabinetto Prefettura Monza e Brianza; Generale di Brigata Alfonso Miro - Comandante CME Lombardia; Dott.ssa Lisa Di Berardino, Vice Questore di Milano; Comandante Pierpaolo Pinnelli, Capitano della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Monza; Ten. Col. Piergiuseppe Cananzi, Comandante del Gruppo Linate Guardia di Finanza; Ten. Col Alberto Di Carlo, Aeronautica, Comando 1^ Regione Aerea - Milano; Prof. Paolo Brambilla, Psichiatra - Direttore di Unità Operativa Complessa del Policlinico Milano e Professore Associato in Psichiatria all'Università degli Studi di Milano; Dott. Vittorio Brumotti, giornalista inviato di Striscia la Notizia; Dott.ssa Emanuela Piantadosi, Presidente Associazione Vittime del Dovere; Avv. Sabrina Mariotti, Responsabile Ufficio Legale Associazione Vittime del Dovere; Dott.ssa Valentina Rigano, giornalista Ansa – moderatrice della mattinata Gli alunni potranno visionare contributi filmati e materiale multimediale e/o assistere a lezioni on line che l’Associazione stabilirà preventivamente con gli insegnanti e in accordo con le Forze dell’Ordine e Forze Armate. Le tematiche affrontate sono: • L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo internazionale – in collaborazione con l’Esercito Italiano • Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi – in collaborazione con la Polizia di Stato • In – dipendente: il contrasto alle dipendenze vecchie (alcol e droga) e nuove dipendenze (internet e gioco d'azzardo) – in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri • Educazione della Legalità economica: strumento di lotta alle mafie – in collaborazione con la Guardia di Finanza • Tra cielo e terra – in collaborazione con l’Aeronautica Militare • Vittime del Dovere, patrimonio etico della Nazione – tematica proposta dall’Associazione Gli studenti potranno accedere al materiale multimediale, a partire dal 29 gennaio, ed assistere a lezioni on line secondo il seguente calendario: Polizia di Stato: 22 marzo 2021, ore 9.30 -11.30 Esercito Italiano: 27 aprile 2021, ore 9.30-11.30 Arma dei Carabinieri: 23 febbraio 2021, ore 9.30 -11.30 Guardia di Finanza: 17 marzo 2021, ore 9.30 - 11.30 Aeronautica Militare: 18 marzo 2021, ore 9.30 – 11.30 Il Progetto Interforze, anche quest’anno, è collegato alla consegna di borse di studio.