Milano Games Week, i videogiochi invadono Milano

Dal 25 al 27 novembre a Milano torna la Milan Games Week & Cartoomics, che per la prima volta in assoluto occuperà ben 4 Padiglioni di Fiera Milano Rho (20-16-12-8). Quello che è diventato il paradiso dell’intrattenimento accoglierà i visitatori in tutte le sue forme artistiche, il centro del divertimento, con la bellezza di 5 palchi e 2 arene esport. Ad attendere la moltitudine di adulti e bambini mossi dalle loro passioni nerd e geek una mole di special guest, videogiochi, fumetti, boardgame, mostre, contest e tornei mai vista prima d’ora. Compreso il debutto del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci con un esclusivo frammento di meteorite marziano.

La manifestazione

Ben due i Padiglioni (20-16) consacrati ai videogame, agli esport show e ai tantissimi creator, streamer e influencer protagonisti dell’evento. Più di 5mila mq saranno del tutto dedicati al gaming con centinaia di postazioni di gioco: tra Nintendo, Sony Interactive Entertainment Italia (PlayStation), Bandai Namco Entertainment e la Gaming Zone Powered by GameStop sarà un sogno a occhi aperti per tutti quei videogiocatori che desiderano provare e acquistare a prezzi molto vantaggiosi le novità più recenti come Pokémon Scarlatto & Pokémon Violetto, Splatoon 3 o Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Oltre al già annunciato Troy Baker (e non solo), uno dei più grandi attori del mondo dei videogame (Joel in The Last of Us, serie tv compresa), "Milan Games Week & Cartoomics" vanta un’invidiabile schiera di ospiti internazionali. Alla regia KineticVibe, realtà leader nella realizzazione di "Meet, Greet e Fan Meeting", che ha

coinvolto Tom Hopper, volto di serie cult come Umbrella Academy e Game of Thrones, ed Ed Westwick, l’indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl. Oltre a seguirli nei tanti appuntamenti durante la tre giorni milanese, i veri fan avranno anche tista Claudio Sciarrone.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.