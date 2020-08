C’è una nuova idea di gelateria in città, vieni a scoprirla il 2 settembre: gelato gratis ti aspetta in via Monviso 9

A distanza di tre anni dall’apertura del punto vendita di San Vitttore Olona, lo storico marchio Fiabe di Gelato sbarca a Milano con un evento tutto da scoprire.

La passione per il vero gelato artigianale, unita all’utilizzo di materie prime d’eccellenza e all’esperienza di un marchio leader del settore dal 1970, danno vita ai prodotti Fiabe di Gelato. All’interno del nuovo store, completamente ristrutturato e concepito come gelateria e caffetteria, si possono gustare prodotti innovativi, molti dei quali preparati senza l’utilizzo di lattosio, uova e arachidi. Insomma, davvero per tutti i gusti e tutte le esigenze!

Nel laboratorio di Fiabe di Gelato vengono prodotti, ogni giorno, gelati di altissima qualità e dal profumo innovativo, vediamone alcuni: Pane burro e marmellata, Crema vaniglia con dulce de leche e mandorla pralinata, Gelato al biscotto Fiabe di Gelato, Mango selvatico. Una grande varietà di granite e dolci al cucchiaio si aggiungono alla lunga lista di dessert da fiaba. Una meraviglia tutta da gustare!

L’appuntamento, ideato per grandi e piccini, è per martedì 2 settembre, dalle 15:30 alle 17:30, in via Monviso 9 (angolo Piazza Gerusalemme). Corri a mangiare tanto gelato, gratuitamente!