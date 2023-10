L'eccellenza italiana protagonista di Milano Golosa 2023

Dal 14 al 16 ottobre al Palazzo del Ghiaccio di Milano torna l’appuntamento con Milano Golosa, la manifestazione enogastronomica dedicata alla cultura del cibo e alle migliori produzioni artigianali Italiane, giunta alla sua undicesima edizione.

La manifestazione

Tre giorni all’insegna di gastronomia di alta qualità, tre giorni in cui circa 100 artigiani del gusto approdano a Milano per portare fermento. E fermento è la parola chiave di questa edizione, inteso come piatti fermentati, realizzati da chef, osti e trattori, e ancora le fermentazioni utilizzate dalle aziende per creare nuovi prodotti. Ma anche il fermento in senso metaforico, come hub e osservatorio delle grandi novità del mondo gastronomico, come le proteine alternative, gli allevamenti sostenibili, le tendenze provenienti dal mare come la frollatura del pesce e dalla terra, come la selvaggina; la maggiore attenzione al mondo vegetale e quindi legumi, piante, erbe e fiori edibili; il no e low alcohol, il ritorno alla brace e i nuovi modelli di ristorazione.

Fin dalle sue origini, nel lontano 2013, Milano Golosa ha sempre avuto come obiettivo la cultura del cibo e l’educazione alimentare, puntando sulla conoscenza approfondita del prodotto e dei produttori e sulla spesa come momento di scelta consapevole. Valori e obiettivi che Milano Golosa condivide con Fonte Plose, partner/sponsor ufficiale della manifestazione in questa edizione.

Le novità della nuova edizione

Quest’anno ad affascinare i visitatori saranno, fra i tanti prodotti, la bottarga di tonno rosso di Acquapazza Gourmet, - ottenuta dalle uova fresche di tonno rosso pescato all’amo e i cioccolatini ripieni di colatura di alici; il prosciutto di Grigio del Casentino - realizzato da suini allevati allo stato semi-brado; il riso Vialone Nano biologico di Martin Gazzani di Isola della Scala; le caramelle artigianali di TIDO’ ripiene con prodotti del territorio veronese, dall’Amarone della Valpolicella DOCG all’olio extra vergine d’oliva del Lago di Garda; e le passate di pomodoro Cesarino del Poggiolo.

Tra le novità di Milano Golosa 2023, un’area dedicata alla degustazione di vini di cantine presenti alla manifestazione e di produttori esterni; e la più grande salumeria della città, con un banco frigo di oltre 10 metri dove poter gustare tutte le tipologie di salumi, formaggi e conserve presenti tra gli stand, chi lo desidera potrà creare il proprio panino scegliendo tra i tanti prodotti esposti.

Programma

E' possibile consultare il programma sul sito dedicato.