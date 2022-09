Milano Golosa compie 10 anni e festeggia con un evento imperdibile

Dall’8 al 10 ottobre Milano Golosa, con i suoi dieci anni di vita, torna più in forma che mai nella nuova location di Fabbrica Orobia. La kermesse festeggia questo importante traguardo con una nuova location, ma con i proiettori sempre puntati sul prodotto e sui produttori, dando valore agli artigiani del gusto e alla spesa come momento di scelte consapevoli.

Un'edizione speciale

Anche per questa edizione speciale dei 10 anni, a Milano sfileranno le migliori produzioni italiane di nicchia,con chicche spesso inedite, con l’intento di far provare ai visitatori esperienze gastronomiche complete e far conoscere nuove tendenze e curiosità che ruotano attorno alla cucina nazionale. 10 anni di Milano Golosa saranno raccontati attraverso 10 grandi temi che hanno caratterizzato la manifestazione ideata da Davide Paolini:

1. Spesa:il primo Grande tema: Milano Golosa è nata nel 2012 proprio con lo scopo di crearecultura sul prodotto per aumentare la consapevolezza del consumatore di fronte alla scelta di cosacomprare, per risparmiare ed evitare sprechi.

2. Spreco:intorno a questo tema saranno costruiti molti workshop, uno fra tutti quello con un macellaio che racconta i tagli meno nobili della carne.

3. Recupero: il recupero in cucina è uno dei temi più caldi della nostra attualità. Importante oggi più che mai non buttare via nulla, sia per una questione etica, sia di risparmio. AMilano Golosa si affronterà il tema con tanti interventi e consigli davvero preziosi da parte degli artigiani, come quelli del panettiere che spiega come riutilizzare il pane raffermo.

4. Il crepuscolo degli chef e il ritorno delle trattorie e delle osterie: altro tema saliente di MilanoGolosa, che si è sempre battuta contro la mediatizzazione della cucina. Per valorizzare questi luoghi della ristorazione autentica saranno premiate 10 trattorie e osterie italiane, che si sono distinte per la coerenza e la fedeltà alla loro identità. In un mondo che sempre di più si apre alla cucina spettacolo e allo chef-system, questi osti e trattori continuano a portare avanti una tavola basata sulla convivialità, sulla conduzione familiare e sui prodotti del loro territorio.

5. Le botteghe, pilastro della manifestazione: a loro è stata dedicata una guida e una mostra fotografica. In questa edizione saranno ricordate con la premiazione di 10 botteghe e negozi milanesi che, da anni, portano avanti il loro lavoro di ricerca, resistendo alla grande distribuzione e dedicandosi con passione alla cura del cliente. In questo contesto sarà organizzata una tavola rotonda, moderata da Davide Paolini, su come è cambiata Milano in questi 10 anni: interverranno un portavoce della ristorazione, della pasticceria, della gastronomia, della panetteria, del mondo della pizza e del vino.

. 6 Milano Golosa può festeggiare i suoi 10 anni senza il panettone? Ovviamente no! La destagionalizzazione del re dei lievitati è stata una delle battaglie più appassionate dell’evento, così come quella contro lo svilente 3X2, nel nome della qualità. Al panettone sarà dedicata una grande area di Milano Golosa nella quale 10 pasticceri creeranno uno speciale lievitato in edizione limitata per celebrare questo importante compleanno.

7. Il Panino: simbolo dello street food di qualità italiano. Il Panino sarà protagonista della kermesse meneghina in un contest dove i Paninari realizzeranno il Panino di Milano Golosa, per dare spazio alla creatività, unica regola gli ingredienti dovranno essere quelli degli artigiani presenti alla manifestazione.

8. Le famiglie : mangiare bene e consapevolmente è un atto necessario per la crescita dei giovani, come conoscere e non sprecare il cibo dovrebbe essere insegnato nel le scuole. Nella speranza che questo accada presto e per sensibilizzare la cultura del cibo, Milano Golosa farà un regalo ai primi 10 bambini di 10 anni che arrivano all’evento: l’ingresso gratuito per loro e per i loro genitori.

9. La contaminazione : la contaminazione tra culture diverse come arricchimento della cucina è stato il fil rouge di una delle ultime edizioni di Milano Golosa. Per il compleanno della kermesse verrà organizzato uno show cooking per dimostrare quanto i prodotti della cucina italian a possano essere versatili anche per la preparazione di piatti appartenenti a un’identità gastronomica di altri stati.

10. L a sostenibilità : non si può parlare di cucina e di cibo senza porre attenzione alla salute del pianeta. La sostenibilità e il rispe tto per l’ambiente sono sempre stati temi caldi per Milano Golosa che li ha utilizzati anche come parametro nella selezione dei produttori. Per il decimo compleanno la kermesse premierà i 10 produttori storici che si sono distinti nella sostenibilità