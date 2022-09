Con più di 200 eventi gratis torna la Milano Green Week

Indirizzo non disponibile

Dal 30 settembre al 2 ottobre a Milano arriva la Milano Green Week, manifestazione dedicata alla sostenibilità che porterà in città un ricco palinsesto con 270 eventi gratuiti ta aperture straordinarie, incontri, talk, mostre, presentazioni, visite guidate, escursioni, laboratori, giochi, alla scoperta del lato più verde di Milano.

La manifestazione

Resa possibile grazie alla collaborazione di associazioni, comitati cittadini e altri soggetti privati e pubblici attivi sul territorio, la Milano Green Week è un’occasione per comprendere a pieno l’importanza dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse e la necessità di attuare stili di vita più sostenibili. Ma è anche il racconto partecipato e dal basso della città che vogliamo.

"Sono passati tre anni dall’ultima edizione della Milano Green Week, tre anni in cui abbiamo assistito impotenti ad eventi che hanno cambiato profondamente le nostre vite" scrivono gli organizzatori. La pandemia, la guerra, la crisi climatica, sociale, economica, energetica e politica ci hanno fatto sentire tutti più fragili, ma anche più consapevoli di come il nostro modo di consumare le risorse del pianeta debba cambiare; e di come di questo necessario cambiamento dovremo essere tutti noi i protagonisti. Oggi partiamo da noi, dalla nostra città, dai gesti quotidiani, dall’educazione, dal coinvolgimento, dalla condivisione".

Le iniziative

Più di 300 iniziative riempiranno la città e i quartieri, i parchi e le strade, le scuole e le biblioteche, le cascine e i giardini condivisi nel nome della sostenibilità, della resilienza, dell’economia circolare, della tutela del verde, del suolo, delle acque, degli ecosistemi, del paesaggio; ma anche della giustizia ambientale e della giustizia sociale, della tecnologia, del benessere, della salute, della collaborazione tra pubblico e privato, tra impresa e associazionismo, tra università e cultura.

Maggiori informazioni sul sito dedicato.