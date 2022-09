Un weekend ecosostenibile per sperimentare uno stile di vita green

Piazza Portello, l’elegante e apprezzato urban mall alle porte del centro storico di Milano, sarà tra i protagonisti della Milano Green Week, con il Municipio 8, in programma nel capoluogo lombardo dal 29 settembre al 02 ottobre.

Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, infatti, il centro commerciale si trasformerà in un vero e proprio laboratorio a ciclo continuo grazie alla presenza delle Precious Plastic, straordinari macchinari studiati e realizzati per riciclare la plastica in modo semplice e sicuro, capaci di trasformare semplici tappi di bottiglia in oggetti per giocare e imparare.

Le attività per i bambini

Una particolare attenzione verrà riservata ai bambini che, in un’area appositamente allestita, potranno giocare liberamente con i giunti in plastica riciclata Taca Lì e con tubi leggeri, realizzando costruzioni e sculture, liberando la propria creatività costruendo dalle più piccole fino a enormi strutture.

Ai più piccoli, inoltre, verranno regalati 150 RiAmbrogini, medaglie in plastica riciclata create ad hoc utilizzando tappi raccolti nelle scuole nell’anno scolastico 2021-2022, come premio per i bambini “amici del riciclo”. Ogni RiAmbrogino è unico, con colori e sfumature imprevedibili e realizzati con le macchine Precious Plastic presenti a Piazza Portello.

I macchinari saranno operativi per le intere giornate: ogni visitatore, grande o piccino, potrà osservarle in azione. La trituratrice ridurrà in fiocchi piccoli oggetti di plastica ”morbida”, come i tappi delle bottiglie; grazie all’iniettrice, invece, i fiocchi realizzati verranno fusi e iniettati, appunto, in uno stampo, dando vita a un oggetto completamente diverso dall’originale.

Uno sguardo privilegiato sulla raccolta differenziata

Grazie a questi laboratori, a Piazza Portello si potrà attivamente prendere coscienza dei processi di trasformazione che il prodotto della raccolta differenziata casalinga, commerciale e industriale affronta, una volta prelevato dai punti di raccolta. Adulti e bambini potranno, infatti, assistere e partecipare attivamente al riciclo della plastica triturando in tutta sicurezza tappi di plastica che avranno con sé o altri rifiuti ed essere coinvolti nel gioco con i giunti Taca Lì, oppure osservare direttamente la produzione dei RiAmbrogini.

L’iniziativa testimonia la partecipazione ed il supporto di Piazza Portello alla Milano Green Week con cui, il comune di Milano, rinnova l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del verde urbano, alla transizione ambientale e al contrasto ai cambiamenti climatici in un momento storico in cui tutti abbiamo avuto esperienza diretta di quanto sia urgente affrontare la situazione con soluzioni concrete e immediate.