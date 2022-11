Milano Hi-Fidelity, torna la rassegna più importante dei prodotti audio

Sabato 12 e domenica 13 novembre presso il Centro Congressi Melià Hotel torna Milano Hi Fidelity, rassegna dedicata agli audofili e più in generale agli appassionati di Hi-end/Hi-fi, accessori audio, vinile e tanto altro.

L'evento

"La manifestazione offre una rappresentanza del mercato come nessun'altra manifestazione italiana" scrivono gli organizzatori "e, cosa importante, non tenta improbabili aperture verso mondi contigui che, in generale, si sono dimostrate pretenziose e fallimentari; chi visita questa mostra sa quello che ci troverà".

L'evento è organizzato da Stefano Zaini, fondatore di "The Sound of The Valve", realtà che si occupa di produrre amplificatori a valvole, amplificatori Hi-end per uso audio domestico e diffusori ad alta efficienza, oltre che di importare e distribuire alcuni marchi stranieri.

Biglietti

L'evento è gratuito, ma è possibile riservare un posto sul sito dedicato.