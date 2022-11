In arrivo un weekend di degustazioni, assaggi e musica: "Milano in vino" e Wine & Sound

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre Piazza Città di Lombardia accoglierà la settima edizione di Milano in Vino e Wine & Sound, una delle vetrine enologiche più interessanti e dinamiche del capoluogo meneghino.

Organizzata da Arte del Vino, questa Fiera Nazionale offre a tutti i wine lovers la possibilità di scoprire piccole e grandi cantine senza muoversi da Milano, viaggiando tra i colori, i profumi e i sapori del grande “vigneto Italia” e approfondendo la conoscenza delle aziende che esprimono l’eccellenza nostrana.

Cinquanta i produttori provenienti da tutta Italia per illustrare sia ad appassionati “alle prime armi”, sia ai palati più esperti, le caratteristiche delle rispettive produzioni.

La Lombardia sarà rappresentata dai sapori decisi del Barbera e dalle raffinate bollicine dell’Oltrepò Pavese; il Piemonte raccontato attraverso i grandi rossi caratteristici, dal Gavi al Nebbiolo. Non mancherà il Veneto con il suo conosciutissimo il Prosecco di Valdobbiadene e nemmeno l'Emilia-Romagna, con il famoso Lambrusco. Ci saranno anche le regioni del Centro Italia come l’Umbria con i vari Cabernet ed i Montepulciano e la Toscana con i rossi pregiati e riconosciuti in tutto il mondo. Fino ad arrivare alla punta dello stivale, nel caldo Sud Italia, dove sarà presente la Sicilia che porterà i sapori dei vitigni del Nero d’Avola e del Nerello Cappuccio e la Puglia con i grandi classici come il Primitivo e il Negramaro. Senza dimenticare la Campania con i suoi bianchi profumati come la Falanghina, il Greco di Tufo e l’inconfondibile Aglianico.





In sinergia con le degustazioni, sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica, alcune masterclass condotte da professionisti Onav che guideranno il pubblico nell’approfondimento del vino e delle sue diverse espressioni. Le masterclass approfondiranno molti temi; da Nord e Sud a confronto, ai vini del Centro Italia dai grandi classici come le bollicine e i rossi importanti ai più trendy rosè.

Ad accompagnare le degustazioni di Milano in Vino alcune specialità regionali e una selezione di prelibatezze gastronomiche curata da Il Piemontese. Si potranno gustare la particolarissima Lonza erborinata e stagionata in grotta, i salami di cinghiale al Barolo o al tartufo, il Testun di capra, il famoso Castelmagno, tome di alpeggio da assaporare con prodotti da forno e varietà di pane e tanto altro. Quest’anno sarà anche possibile gustare salumi e formaggi e piccoli taglieri con specialità pugliesi.

Ma non finisce qui! Milano in Vino offre, a chi fosse interessato, la possibilità di acquistare direttamente dai vignaioli presenti, così da poter portare a casa il vino (o i vini) che più si è apprezzato durante gli assaggi.

Venerdì e sabato sera dalle ore 19 alle ore 24 con Wine & Sound, Piazza Città di Lombardia si riempirà delle note del Dj Set con musica lounge che accompagnerà le degustazioni.

Partner della settima edizione di Milano in Vino sarà la concessionaria MG Venus di Monza.

IN VINO

ORARI:

Sabato 12 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica 13 novembre dalle ore 12.00 alle ore 20.00

Ticket 22 €

Comprende: calice, taschina porta calice e degustazioni libere di tutte le cantine presenti.

WINE & SOUND

ORARI:

Venerdì 11 novembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Sabato 12 novembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Ticket 12 €

Comprende: calice e taschina porta calice, ingresso alla Fiera Nazionale del Vino e 4 token per le degustazioni.

