Milano: jazz, soul e funk con il combo ok bellezza martedì 29 novembre a mare culturale urbano

MILANO - Per l’ultimo appuntamento del mese della rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz, martedì 29 novembre sul palco di Cascina Torrette si esibirà il gruppo Ok Bellezza. Come sempre, l’inizio del concertò è previsto alle ore 21.30 (biglietto di entrata simbolico pari a un euro). Gli Ok Bellezza sono un combo jazz/funk/soul strumentale attivo dal 2014, nato inizialmente come duo (con Nick Stimazzi all’organo hammond e Nicola Tentorio alla batteria) e poi trasformatosi in quartetto con l’ingresso nella formazione del chitarrista Alessandro Borgini e del percussionista Sebastiano Sempio. Il genere musicale di riferimento è il cosiddetto soul jazz, evoluzione pop-elettrica del jazz che è si sviluppata negli States a partire dalla fine degli anni Cinquanta e che unisce l’energia del soul e del funk alle raffinate armonie e alle variegate possibilità espressive tipiche del jazz. Le influenze stilistiche del gruppo, che ha all’attivo l’album “The Goods” (pubblicato nel 2018), spaziano dal jazz al blues, dal latin jazz al funk fino al rhythm and blues. A Mare Culturale Urbano, il combo Ok Bellezza eseguirà brani originali e standard tratti dai repertori soul jazz di alcuni dei più noti esponenti di questo genere musicale, tra cui Jack McDuff, Boogaloo Joe Jones, George Benson, Charles Earland e Groove Holmes. La rassegna “il jazz a mare” proseguirà nel mese di dicembre con altri tre appuntamenti: martedì 6, a Mare Culturale Urbano si esibirà il Monk trio, formazione composta da Martino Vercesi (chitarra), Carlo Bavetta (contrabbasso) e Mattia Frigerio (batteria); la settimana successiva, il 13 dicembre, sarà la volta del duo costituito dalla vocalist Gabriella D’Amico e dal contrabbassista Cristiano Da Ros; infine, martedì 20 dicembre riflettori puntati sui ritmi elettronici dei Crushed Curcuma. “IL JAZZ A MARE” - MARE CULTURALE URBANO Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano Mail: info@maremilano.org; tel: 0245071825. On line: maremilano.org Ingresso: biglietto simbolico di 1 euro (biglietteria digitale sull’app Dice e sul sito dice.fm). LE DATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 Martedì 8/11 Marella Motta trio Marella Motta (voce); Andrea Beccaro (batteria); Jacopo Mazza (pianoforte e fender rhodes). Martedì 15/11 Four Jam Samuel Perinotto (tromba); Alessio Pagliero (pianoforte); Alessandro Rosin (contrabbasso); Samuele Cavallone (batteria). Martedì 22/11 Mario Zara quartet Mario Zara (pianoforte); Marcello Testa (contrabbasso); Nicola Stranieri (batteria); Tiziano Codoro (tromba e flicorno). Martedì 29/11 Ok Bellezza Nick Stimazzi (hammond); Alessandro Borgini (chitarra elettrica); Nicola Tentorio (batteria); Sebastiano Sempio (percussioni e congas). Martedì 6/12 Martino Vercesi standards trio Martino Vercesi (chitarra); Carlo Bavetta (contrabbasso); Mattia Frigerio (batteria). Martedì 13/12 D’Amico-Da Ros duo Gabriella D’Amico (voce); Cristiano Da Ros (contrabbasso). Martedì 20/12 Crushed Curcuma Mattia Rodighiero (sax, elettronica); Nicolò Tescari (tastiere, elettronica). Ufficio stampa Andrea Conta - cell: 347 1655323; Email: andrea.conta1968@libero.it