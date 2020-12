📢 Al via il nuovo format ASACERT "Milano Sostenibile": una serie di incontri digitali con ospiti di eccellenza. L’obiettivo è affrontare il tema della rigenerazione urbana, della sostenibilità in edilizia e combattere il disagio sociale in tutte le sue forme, in un network dove la tematica green sarà la forza motrice del cambiamento.

Primo appuntamento 📌 venerdì 11 dicembre alle h 18 con "Milano la città che cambia” con:

→ Gabriele Albertini – Politico e imprenditore, già sindaco di Milano, già Europarlamentare e già Senatore

→ Fabrizio Capaccioli – Managing Director ASACERT e Vicepresidente GBC Italia

→ Carolina Pellegrini– Formatrice e Consigliera di parità effettiva per la Regione Lombardia dal 2012

→ Carmelo Ferraro – Dirigente pubblico e portavoce Piattaforma Milano

→ Giuseppe Battaglia – Imprenditore ed esperto di comunicazione e relazioni sociali

Modera: Alessandro Acerbi – Consulente HR e partner presso Studio Associato Acerbi



Diretta live sulle pagine Facebook @Asacert @Piattaforma Milano



Non mancate!

Per maggiori info 👉 https://bit.ly/2LlDcMA