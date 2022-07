“La lombardia incontra l’Europa” bandi nazionali ed europei per imprese, comuni, associazioni: conoscere, progettare e realizzare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Si conclude domani il primo ciclo di convegni “La Lombardia incontra l’Europa”, preziosi momenti nei quali abbiamo avuto modo di confrontarci con moltissimi cittadini ed imprenditori lombardi, fornendo loro chiarimenti ed istruzioni in merito ai bandi regionali, nazionali ed europei, ad oggi gli strumenti più diffusi dalle Istituzioni per sostenere concretamente il tessuto produttivo lombardo e non solo. I nostri incontri si sono prefissati l’obiettivo di ascoltare i cittadini e le loro esigenze, oggi ancor più numerose a causa del periodo di crisi che stiamo attraversando, un ascolto costruttivo, atto a fornire risposte e soluzioni. Siete tutti invitati, vi aspettiamo!” Questo quanto affermato in una nota stampa congiunta dall’Onorevole Zambelli ed il Consigliere e Presidente dell’Attività Produttive di Regione Lombardia, Gianmarco Senna. Il pubblico è atteso a Milano domani mercoledì 20 Luglio al ristorante Testina, in via Abbadesse 19, alle ore 18.30, per una serata all’insegna del networking e delle relazioni. Per partecipare occorre registrarsi: europalombardia2022@gmail.com