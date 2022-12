Milano, la rassegna “il jazz a mare” riparte il 10 gennaio a mare culturale urbano con il max prandi vintage trio

MILANO - Dopo la breve pausa natalizia torna la rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz nei bellissimi spazi di Cascina Torrette, a Milano: il primo appuntamento del nuovo anno è nel segno del blues, visto che martedì 10 gennaio sarà di scena il Max Prandi Vintage Trio (come sempre, il concerto inizierà alle ore 21.30 e il biglietto di entrata ha il costo simbolico di un euro).

Nome di primo piano della scena nazionale, Max Prandi, chitarra e voce, proporrà una miscela di blues e dintorni, un sapiente mix ogni volta diverso e capace di portare il pubblico nelle magiche atmosfere Blues, Soul e Rhythm and blues degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Il tutto grazie a una voce soul che tocca nel profondo e a un approccio intimo e vecchio stile, sincero e senza fronzoli. Quella di Max è musica fatta con passione, sentimento e competenza, “downhome blues” cantato e suonato come possono fare in pochi. Insieme a lui si esibiranno Alessandro Porro al contrabbasso e Giancarlo Cova alla batteria.

La rassegna “il jazz a mare” proseguirà con altri tre appuntamenti in programma nel mese di gennaio a Mare Culturale Urbano: martedì 17 gennaio sarà la volta dei Tamashi Pigiama, formazione che mescola il jazz con elementi dell’hip hop e del soul, l’elettronica all’afrobeat; il 24 gennaio spazio al Marcos quartet, le cui composizioni provengono dalla musica black ma allo stesso tempo sono contaminate da sonorità rock e free jazz; infine, martedì 31 gennaio sarà di scena il trio guidato dal contrabbassista Tito Mangialajo Rantzer.





“IL JAZZ A MARE” - MARE CULTURALE URBANO

Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano.

Tel: 0245071825. On line: maremilano.org

FB: www.facebook.com/mareculturaleurbano; IG: @maremilano

Ingresso: biglietto di 1 euro (acquistabile in cassa, sull’app Dice e sul sito dice.fm).



LE DATE DI GENNAIO 2023

Martedì 10/1

Max Prandi Vintage Trio

Max Prandi (chitarra, voce); Alessandro Porro (contrabbasso); Giancarlo Cova (batteria).



Martedì 17/1/2023

Tamashi Pigiama

Carolina Pasinetti (voce); Tommaso Lando (chitarra); Danilo Mazzone (tastiera, basso synth); Luca Bongiovanni (batteria).



Martedì 24/1/2023

Marcos quartet

Francesco Chiapperini (clarinetto, sax alto); Alberto Zanini (chitarra elettrica); Luca Pissavini (basso elettrico); Filippo Sala (batteria).



Martedì 31/1/2023



Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso); Giulio Maria Ferrari (chitarra); Dario Di Tullio (batteria).