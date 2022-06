Milano Luster brass: nessun dorma

Ritornano i concerti di ClassicAperta; primo appuntamento: Milano Luster Brass





Programma di sala



M. Charpentier, Preludio al Te Deum

J. Pachelbel, Canone

G. Verdi, Questa o quella

G. Puccini, Nessun Dorma

S. Joplin, The easy winner

Traditional, Amazing Grace

L. Henderson, The dog gone blues

N. Piovani, La vita è bella

E. Morricone, C’era una volta in America

H.Mancini, Colazione da Tiffany

Traditional, Just a closer walk





Ingresso Gratuito. Posti limitati, necessaria prenotazione. su Eventbrite.