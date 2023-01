Prestigiosa location per la IX Milano Map Fair: nel cuore di Milano la fiera internazionale di cartografia e stampe antiche di vedutistica.

La mostra, organizzata dall’Associazione Culturale CivitellArte in collaborazione con l’Associazione Roberto Almagià, vedrà esposti i suoi preziosi esemplari al Museo Casa del Manzoni, a pochi passi dal Teatro alla Scala, nei giorni 20 e 21 Gennaio 2023.

La fiera internazionale dedicata alla cartografia e alle stampe antiche che, per la rilevanza dei pezzi proposti si è ormai affermata come la più importante in Italia, ospiterà mercanti provenienti da ogni parte d’Italia e importanti presenze dalla Korea, Inghilterra, Germania, U.S.A. ecc.

L'appuntamento vedrà a breve la pubblicazione del catalogo sul sito www.milanomapfair.it con esemplari di notevole rilievo che cattureranno collezionisti e appassionati.

L’evento è ad ingresso libero con il seguente orario:



21 gennaio – 10,00/17,00