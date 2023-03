Milano Marathon 2023. Percorso e orari della super maratona in città

Prezzo non disponibile

Mancano ormai pochi giorni alla Milano Marathon 2023, che torna in città domenica 2 aprile. L'appuntamento imperdibile, giunto alla sua 21° edizione, coinvolgerà migliaia di runner, pronti a sfidarsi attraverso i luoghi simboli della città meneghina, fino all’ultimo chilometro.

La partenza

La partenza e l'arrivo della Milano Marathon 2023 sono fissati in corso Venezia alle ore 9.

La maratona di Milano prevede un percorso che tocca alcuni dei luoghi più iconici di Milano, dall’Arco della Pace allo Stadio San Siro, dal Castello Sforzesco ai quartieri di City Life e Sempione: l'arrivo, come la partenza, è situato in corso Venezia.

I percorsi

Oltre ai canonici 42,195 chilometri, il programma della maratona prevede anche la cosiddetta Relay Marathon (che consente di dividere il percorso lungo in quattro frazioni lunghe tra i 7 e i 13 chilometri) e la School Marathon, la corsa dei bambini su una distanza di 3 chilometri in programma sabato primo aprile.

L’iconico evento podistico, previsto per domenica 2 aprile, come ogni anno sarà l’occasione per sostenere una buona causa: grazie all’ormai immancabile Charity Program sarà infatti possibile contribuire concretamente a un’attività di fundraising benefica, correndo a favore di una delle quasi 100 onlus iscritte.

