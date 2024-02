Sport e divertimento per fermare il tracoma: aperte le iscrizioni alla Milano Marathon 2024

Domenica 7 aprile 2024 si terrà un evento sportivo a scopo benefico da non perdere nel cuore di Milano: la Milano Marathon, una straordinaria festa sportiva per mettersi alla prova e fare del bene al prossimo.

Un'occasione speciale per sfidare se stessi mettendosi in gioco in una gara di solidarietà dove sarà possibile fare di una passione una scelta consapevole d’aiuto per chi soffre e rischia di perdere la vista per sempre.

L'Associazione Sightsavers Italia Onlus

Anche quest'anno sarà possibile partecipare alla Milano Marathon Charity Program, un programma di raccolta fondi solidale che coinvolge anche Sightsavers Italia Onlus, un'associazione con una visione chiara: un mondo in cui nessuno sia cieco per cause evitabili e dove le persone con disabilità siano parte attiva della società.

Sightsavers lavora in oltre 30 Paesi nel mondo, in particolare in Africa e in Asia, collaborando con enti locali, regionali, nazionali ed internazionali, ministeri, organizzazioni governative e non governative. Grazie al loro aiuto distribuisce i trattamenti per prevenire le malattie, effettua le operazioni chirurgiche e le visite agli occhi, sostiene i diritti delle persone con disabilità e rafforza i sistemi sanitari per creare progetti di sviluppo sostenibile.

Milano Marathon: il progetto "Ferma il tracoma per sempre"

Partecipare alla staffetta di Milano Marathon 2024 correndo per Sightsavers significa sostenere la lotta al tracoma, un'infezione batterica che provoca cicatrici all’interno delle palpebre e si trasmette tramite le mosche e da persona a persona per contatto e l’uso comune di acqua e asciugamani. Sono ben 115 milioni le persone che rischiano di diventare cieche a causa del tracoma, 42 i Paesi colpiti.

Partecipare all'evento e alla raccolta fondi si trasforma in un'azione concreta, salvare tanti bambini dalla cecità in tutti i paesi colpiti. Inoltre, sarà un'emozione unica: insieme al divertimento, verrà offerta l’opportunità di raccogliere fondi per sostenere il progetto.

Come partecipare

Sono disponibili due formule di partecipazione, qui tutte le informazioni utili.

42 chilometri da dividere in squadra di quattro persone, coinvolgendo parenti, colleghi e amici, per salvare dalla cecità tanti bambini, mamme e papà. Bastano dai 6 ai 14 chilometri a testa per contribuire al progetto "Ferma il tracoma per sempre". Indossando i colori di Sightsavers e correndo, si potrà contribuire a fermare il tracoma.

Info e iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte e termineranno a metà marzo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 87380935 o scrivere un'e-mail all'indirizzo aborras@sightsavers.org.

Grazie al vostro aiuto, il successo del progetto sarà qualcosa di unico. Non perdere l’occasione di unirti alla comunità di runner solidali per Sightsavers!

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dedicato.