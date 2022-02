Piazza Portello alla Milano Marathon per sostenere i bambini affetti da malattie onco-ematologiche

La XX Milano Marathon, in programma il prossimo 3 aprile nel capoluogo lombardo, vedrà protagonista anche Piazza Portello, il suggestivo shopping center nel cuore di Milano, che aderisce al progetto Charity Program della manifestazione sportiva.

A sostegno del Comitato Maria Letizia Verga, Piazza Portello mette a disposizione 1000 euro di donazione invita i runner amatoriali che vogliono sposare la stessa causa, a iscriversi alla staffetta non competitiva, formare squadre di 4 staffettisti, indossare la maglia personalizzata con il logo del mall e percorrere le strade milanesi in altrettante frazioni con distanza fino a un massimo di 14 km ciascuno.

Unico obiettivo, sostenere l’associazione no profit, da sempre impegnata nello studio e cura delle malattie onco-ematologiche del bambino.

Il percorso della Milano Marathon, inoltre, prevede il passaggio da Parco Portello dove ci sarà un corner con il personale e i volontari del Comitato Maria Letizia Verga pronti a fare un caloroso tifo e incoraggiare tutti i runner e particolarmente i gruppi della staffetta che corrono per sostenere l’associazione.

Come iscriversi

Per iscriversi, in forma del tutto gratuita, alla staffetta solidale promossa da Piazza Portello è sufficiente inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@piazzaportello.com con i dati dei partecipanti e segnalare i propri recapiti per essere ricontattati a conferma dell’iscrizione. Termine delle iscrizioni, mercoledì 2 Marzo 2022.

La somma messa a disposizione da Piazza Portello sarà devoluta a favore del progetto di ricerca Sport Therapy del Comitato Maria Letizia Verga di Monza, e ha lo scopo di offrire un’attività fisica mirata a favorire il recupero dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche in cura presso il Centro M.L.Verga di Monza.

Da oltre dieci anni, il Charity Program della Milano Marathon è tra i più importanti, in Italia, nel contesto delle iniziative solidali collegate allo sport: partecipare alla staffetta solidale di Piazza Portello significa poter suddividere i 42 chilometri e 195 metri ufficiali della maratona in 4 frazioni e quindi correre su distanze alla portata di molti runner amatoriali, ma soprattutto prendere parte a una grande manifestazione sportiva sposando un progetto benefico.

Piazza Portello è aperto dal lunedi al venerdì dalle 10:15 alle 21:00 (ad eccezione di Jean Louis David, Ca’ Zampa, Vizi e Sfizi, Lloyd Salute, CDI, La Feltrinelli) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 09:00 alle 21:00. Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com

Comitato Maria Letizia Verga

Associazione basata sull’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia e linfoma in cura presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza la ricerca più avanzata e l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata, al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. Da 42 anni il Comitato è impegnato nella lotta contro la leucemia del bambino affrontando la malattia e la cura facendosi carico dei problemi della famiglia in nome di un’alleanza terapeutica basata sull’identità di intenti tra medici e genitori. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca oggi più dell’85% dei bambini con leucemia o linfoma guarisce, contro il 30% del 1979.