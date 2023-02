Milano Moda Donna 2023, tornano le sfilate della Fashion Week

A Milano torna la Milano Fashion Week, questa volta dedicata alla Moda Donna Autunno/Inverno 2023/2024, che prenderà ufficialmente il via il 21 Febbraio e vedrà la presenza sulle passerelle di marchi storici insieme a brand di giovani stilisti emergenti.

Il calendario provvisorio prevede, al momento, 56 sfilate fisiche e 5 digitali.

Un evento (anche digitale)

Anche per questa stagione, Camera della Moda offrirà la possibilità di seguire l’evento sul suo sito mettendo a disposizione la sua piattaforma per fruire in modalità digitale di tutti i contenuti della Milano Fashion Week, garantendo così una copertura dell’evento su scala mondiale.

Sarà inoltre possibile assistere alle sfilate in diretta streaming sia dal maxischermo in Piazza San Babila, nel cuore della città, che sul LedWall posizionato sul Duomo in Corso Vittorio Emanuele.

Calendario

La settimana della moda si apre mercoledì 22 febbraio con le sfilate di Iceberg, Antonio Marras, Daniela Gregis, Diesel, Fendi, Del Core, Alberta Ferretti, N° 21, Roberto Cavalli, Etro e Onitsuka Tiger.

Sul sito di Camera della Moda è possibile scaricare il calendario della Milano Fashion Week 2023.