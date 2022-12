Milano/musica alla chiesa santa maria alla fonte concerto di natale “in dulci jubilo” brani di dietrich buxtehude, j.s bach e altri autori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Proseguono gli appuntamenti culturali nel suggestivo contesto di Santa Maria alla Fonte, la chiesina rossa dei milanesi retta dai Frati Cappuccini. Domenica 11 Dicembre, in occasione dell'Avvento, la chiesa ospiterà un emozionante serata musicale offerta dalla Rete Culturale Coro Cantosospeso e dal gruppo da camera“ La Barca del ‘700”, che si esibiranno in un repertorio di canti e arie del barocco latino americano (ore 19, via Chiesa Rossa 55 -Metro Abbiategrasso). I brani sono “In Dulci Jubilo” di Dietrich Buxtehude, celebre carola natalizia di origine medievale che dà titolo all’intera esibizione, Adagio in Sol minore per violino, Secondo movimento della sonata per flauto e Continuo in Mib Maggiore di J.S Bach, Fantasia per Arpa di Alonso Mudarra, e altre tradizionali melodie tipiche del periodo coloniale. ‘La Barca del ‘700” è anche il nome del progetto musicale che il M° Martinho Lutero aveva avviato a São Paulo del Brasile con l’idea di creare una ensemble strumentale e vocale nella quale, accanto a professionisti affermati, ci fosse la possibilità di formazione per giovani strumentisti e cantanti. L’obiettivo del progetto è mettere in dialogo opere di compositori del Settecento dei vari Continenti, che hanno segnato il loro e il nostro tempo. Attraversare i confini con la musica era l'ispirazione portata avanti da sempre dal M° Martinho Lutero Galati, che per 35 anni ha fatto conoscere al pubblico repertori musicali poco noti di tutto il mondo. Il concerto dell’ 11 Dicembre sarà l’occasione per ascoltare le affascinanti sonorità della musica barocca immersi nell’atmosfera unica di un’antica chiesa milanese, capolavoro neoromanico risalente al X secolo. I musicisti sono: Bruno Tripoli (violino), Chiara Borghese (violino), Sergio Bonetti (flauto), Silvia Musso (arpa) e Davide Rocca (baritono) Dirige l’orchestra Tais Conte Renzetti, a cui si deve la nascita dell’ensemble ‘ La Barca del ‘700’. Per info e prenotazione: prenota.cantosospeso@gmail.com 39 331 8279749 Biglietto online: https://forms.gle/Ey7WuLDWn1fT47HE6 Costo: €15