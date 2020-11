Milano nelle fotografie di Carlo Mari

Una Milano metafisica e surreale nelle immagini di un grande fotografo

Una Milano deserta, senza traffico e persone.

Una Milano in cui regnano vuoto e silenzio.



Questo suggestivo servizio fotografico di Carlo Mari ritrae la città di Milano nel

momento della sua massima esposizione all’attacco di una minaccia invisibile

quanto insidiosa, a cui tutti eravamo impreparati; il fotografo ha avuto il merito di portare alla ribalta una città nuova, per nulla livida o ferita. Piuttosto si evince un tempo che rallenta, non nell’efficienza ma nelle idee.

Riflette, la città, e induce a pensare.



L’obiettivo di Carlo Mari testimonia anche una presenza discreta, ma sempre

presente, quella dei Carabinieri, che in una fase così delicata, non hanno

“controllato” la città ma l’hanno “accompagnata” in questo momento di difficoltà e dolore.



Le fotografie di Carlo Mari dovevano essere protagoniste di una mostra in apertura lo scorso 7 novembre alle Gallerie d'Italia ma, con la chiusura di musei e mostre disposta dall'ultimo DPCM, non è stato possibile dare avvio all'evento espositivo.

Le immagini sono state raccolte nel volume IO MILANO edito da Skira che racconta una Milano diversa, mai vista, ma sempre bellissima.

Gallery