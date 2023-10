Milano numismatica: gruppo numismatico quelli del Cordusio

il Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio vuole presentare e invitarvi all'evento " MILANO NUMISMATICA " che si terrà a Milano il giorno 11 novembre 2023 all'Hotel Sina de la Ville, Via Ulrico Hoepli 6, Sala Duomo 1° piano.

Milano Numismatica è un evento contenitore per collezionisti, studiosi e appassionati di numismatica.

Si presenterà e si consegnerà quel giorno il nuovo numero 10 del Gazzettino di Quelli del Cordusio che sarà presentato dagli autori.

Numero 10 che rappresenta per il Gruppo, nato nel 2010, un traguardo da festeggiare insieme e un riconoscimento per tutti quelli che hanno collaborato negli anni.

27 articoli presenti in questo numero, 11 briciole numismatiche, un editoriale in un numero che cresce, sia nella veste grafica cartonata a colori, che nel numero di pagine.

Tanti giovani autori, 3 giovani donne, autori esperti e conosciuti ma anche chi vuole fare delle divulgative riflessioni numismatiche.

Seguirà il workshop sulla qualità e conservazioni delle monete, su tre distinti tavoli divisi per diverse monetazioni, sotto la guida di tutor conosciuti ed esperti come Umberto Moruzzi, Fabio Grimoldi e Marco Ottolini.

Il Presidente della NIP, dott. Umberto Moruzzi, ci illustrerà poi il quadro della situazione, presente e futura, della normativa sul collezionismo numismatico, tematica di grande interesse comune.

A concludere, prima del pranzo numismatico conviviale, un momento per i giovani numismatici col dono di una moneta come segno divulgativo.



Gallery

Portavoce Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio