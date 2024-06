Milano open air all'ex macello

Dopo il successo della data a maggio, con quattromila persone a ballare sotto le stelle, all’Ex Macello di viale Molise torna l’appuntamento con “Milano Open Air”.



La serata di musica elettronica e clubbing firmata da Clubber Agency va in scena domenica 30 giugno dalle 18 alle 24 e porta in console Bplan e Tommiboy in collaborazione con Disco Stupenda. Inoltre bar e food truck. Ingresso gratuito con registrazione su Dice.