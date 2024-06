Milano Pride Sport Month 2024: un weekend di inclusione e divertimento

Il Milano Pride Sport Month 2024 promette di essere un evento indimenticabile, trasformando la piazza dell’Arco della Pace in un’arena polisportiva animata da tornei, eventi, musica, dj-set e cultura. Sabato 23 e domenica 24 giugno 2024, la città di Milano accoglierà un’esplosione di energia e inclusività, celebrando la diversità e l'unità attraverso lo sport e la cultura.

L'iniziativa, promossa da Pride Sport Milano, coinvolgerà squadre sportive LGBTQ+ e le loro alleate provenienti da tutto il territorio nazionale.

Non mancheranno le federazioni e le personalità di spicco dello sport, che contribuiranno a rendere questi due giorni un vero e proprio festival dell’inclusione.

Il weekend del 23 e 24 giugno rappresenta il kick-off dell'ultima settimana del Milano Pride Month, avvicinandosi al grande evento di chiusura. La piazza dell’Arco della Pace si trasformerà in un vivace centro di attività, offrendo ai partecipanti non solo l’opportunità di competere in vari tornei sportivi, ma anche di godere di spettacoli musicali e dj-set, arricchiti da momenti culturali e di intrattenimento.

In un periodo storico in cui l’accettazione e l’inclusività sono più che mai al centro del dibattito sociale, il Milano Pride Sport Month 2024 si pone come un faro di speranza e un esempio concreto di come lo sport possa essere una forza positiva per il cambiamento.