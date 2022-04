Milano Restaurant Week 2022, le specialità da gustare in ogni quartiere

Da lunedì 2 a domenica 8 maggio torna la Milano Restaurant Week, un’iniziativa promossa dal Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi attraverso Milano&Partners con Confcommercio Milano e Nexi, volta alla ripartenza del turismo e dedicata al dinamico e multiforme mondo della ristorazione milanese, che da sempre contraddistingue la capitale lombarda.

Le zone coinvolte

L’itinerario della Milano Restaurant Week si snoda capillarmente coinvolgendo tutte le zone della città: a partire dal centro, a pochi passi dal Duomo, arrivando fino a all’elegante distretto di Brera e a Porta Venezia, meta imperdibile della comunità LGBTQIA+. Sarà possibile scoprire l’offerta gastronomica di zone come Ticinese e i Navigli, famose per la vivace vita notturna; e ancora via Tortona, cuore della Design Week, e via Savona, la Milano industriale degli inizi del Novecento. A questi si aggiungono i quartieri dell’innovazione Porta Nuova e le effervescenti Isola e Porta Romana. Per arrivare fino a Paolo Sarpi, la Chinatown milanese. La manifestazione comprende anche aree meno centrali come Chiesa Rossa e Gratosoglio.

“È la prima volta che partecipiamo alla Milano Restaurant Week, mi sembra un’iniziativa molto interessante” afferma Aster Sagai, Responsabile del ristorante Warsà “È un’occasione per far conoscere la cultura eritrea ed etiope attraverso la tradizione culinaria del nostro paese, raccontando anche come la nostra offerta gastronomica possa essere salutare con opzioni vegetariane e vegane”.

“Siamo felici di partecipare a quest’iniziativa dedicata all’offerta culinaria d’eccellenza a Milano” dichiara Silvia Orazi, Titolare del ristorante 28 Posti. “Proporremo un menù degustazione in stile 28 Posti, attento alla filiera, alle buona pratiche antispreco”.

Aggiungendo un ulteriore tassello alla prima edizione – che si poneva come un segnale importante per la ripresa del settore – quest’anno la Milano Restaurant Week intende sottolineare una visione equa e rispettosa dell’ambiente affinché sia possibile una corretta evoluzione del rapporto tra il cibo e la città.

“La ristorazione è un settore di grande rilevanza, rappresenta un’eccellenza per innovazione, varietà e creatività,”, dichiara Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano. “Siamo lieti di poter offrire ai milanesi e ai turisti la possibilità di scoprire la città da una diversa prospettiva, avvalorandone la multiforme cultura gastronomica e appoggiando una politica alimentare virtuosa”.

Gli obiettivi del progetto

Tra gli obiettivi del progetto, infatti, c’è la volontà di accendere l’attenzione sulla rilevanza della Food Policy, la politica alimentare portata avanti dal Comune di Milano e orientata a rendere più sostenibile il sistema. Tra le buone pratiche promosse rientrano l’uso di prodotti a km 0 provenienti dalla filiera corta dell’area metropolitana, l’incentivo alla doggy bag e la proposta di menù vegeterariani e vegani.

I menu degustazione

Grazie alla pratica piattaforma Milano Restaurant Week sarà possibile prenotare – in base al quartiere e alla tipologia di cucina – un’esperienza culinaria unica a un prezzo speciale con menù degustazione proposti a prezzo fisso da 20 a 80 euro.