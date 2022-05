Milano/ solidarieta’ un concerto contro il cancro “il pianoforte a servizio del malato” con il maestro Marco Polli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione di Piano City Milano, l’Associazione Oncologica AMO la Vita Onlus in collaborazione con ASST Azienda Socio- Sanitaria Territoriale – Santi Paolo e Carlo, offre un pomeriggio speciale all’insegna della musica e della solidarietà. Sabato 21 Maggio alle ore 16 i cittadini sono attesi nell’atrio principale dell’Ospedale San Carlo Borromeo in via Pio II 3, a Milano, per assistere al concerto “Il pianoforte a servizio del Malato” con il Maestro Marco Polli, organista, compositore e insegnante che eseguirà splendidi brani inediti del suo repertorio classico contemporaneo accompagnato da amici e allievi musicisti. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti L’evento fa parte fa parte del progetto "SOSteniAMO il Malato Fragile" promosso dalla storica Associazione attiva al San Carlo, ed è realizzato grazie al contributo ricevuto per il Bando 57/21 dall’ente no-profit Fondazione di Comunità Milano - città, sud ovest, sud est Martesana. “Ringraziamo lo staff del festival Piano City Milano per averci dato, dopo due anni di pandemia, la possibilità di organizzare questo meraviglioso concerto, che darà l’opportunità ai milanesi di vivere un momento unico ed emozionante insieme ai malati e i loro famigliari- Dichiara il Presidente di AMO la Vita Onlus Giuseppe Villarusso-. Crediamo molto nel potere della musica e ci auguriamo che le dolci note del Maestro Marco Poli, a sua volta paziente assistito da AMO, riescano a raggiungere il cuore di tante persone, sensibilizzandole sul tema della malattia oncologica contro ogni tipo di paura e indifferenza." AMO la Vita Onlus opera per l’umanizzazione della cura oncologica. È al servizio di Circa 270mila cittadini della Zona 7 di Milano e hinterland (consorzio dei paesi limitrofi Corsico, Trezzano e Cesano Boscone), con un'alta percentuale di famiglie e di anziani poveri e molto poveri. A questa vasta comunità l’Associazione offre servizi completamente gratuiti dall'accoglienza al supporto psicologico e sociale, dal trasporto gratuito in ospedale ad altri servizi sia in reparto sia a domicilio. Lo staff di AMO la Vita Onlus è composto da personale medico infermieristico, operatori della cura e dell’assistenza, volontari adeguatamente formati; il vicepresidente è Primario di Oncologia dott. Mauro Moroni.