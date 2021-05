Milano/solidarieta’ show cooking con lo chef tommaso fara, fondatore di food spot

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Far venire appetito anche nei brutti momenti che si passano durante una cura oncologica, insegnare ricette salutari oltre che gustose. Questi gli obiettivi della iniziativa CuciniAmo Insieme: il ciclo di 10 lezioni di cucina online offerto dall'Associazione Oncologica Milanese AMOlavitaOnlus attiva all'Ospedale San Carlo di Milano è aperta a tutti. Tutti gli incontri sono con lo chef Tommaso Fara, fondatore di Food Spot, spazio nato per momenti di convivialità e condivisione in Via Argelati 47/A. CuciniAmo Insieme nasce grazie alla collaborazione con Rete del dono e Nutrimente Onlus, non profit specializzata nella prevenzione e nella cura dei Disturbi Alimentari che ha strutturato l'equipe di esperti (dietista, psicoterapeuta, nutrizionista e cuoco) coinvolta nell'iniziativa. Gli Show cooking di Fara si terranno domani martedì 4 Maggio- titolo 'Tutto fa brodo'- dalle 18.30 alle 20.00 sulla piattaforma Zoom e martedì 25 Maggio allo stesso orario con il titolo: 'Nell'orto di Tommaso'. Gli incontri, della durata di 1 ora e mezza ciascuno, sono iniziati in Marzo e proseguiranno fino a Settembre 2021. Per consultare il calendario: file:///C:/Users/PC/Downloads/Brochure%20cuciniAMO%20insieme%20(6).pdf Come sempre l'introduzione sarà affidata a un operatore specializzato che darà informazioni generali sul tema della giornata. Per partecipare alle sessioni e ricevere di volta in volta indicazioni sugli ingredienti per preparare le ricette, basta inviare una email a info@amolavitaonlus.it. Per sostenere il progetto: https://www.retedeldono.it/it/progetti/amo-la-vita-onlus/diventa-cuoco-per-un-giorno Con una donazione minima di € 20 sarà possibile ricevere il ricettario completo di tutte le ricette presentate; con € 30 insieme al ricettario è previsto anche l'originale grembiule con il logo dell'Associazione AmolavitaOnlus, mentre con un contributo minimo di € 60, ci si può candidare come "aiuto cuoco", partecipando dal vivo ad uno degli show cooking di Tommaso Fara nello spazio di Foodspot. AMO La Vita Onlus è, attiva da oltre quarant'anni all'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, è una delle Associazioni che hanno ottenuto un finanziamento al Bando Volontariato Sostegno alle Associazioni del terzo settore 2020, promosso da Regione Lombardia con il progetto: "Rete di cura a sostegno del malato oncologico fragile". “CuciniAMO insieme” è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso Regione Lombardia - DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità. Rete del Dono è la piattaforma leader in Italia per l’ideazione e lo sviluppo di campagne di raccolta fondi online con modalità di tipo crowdfunding donation based e personal fundraising. In 10 anni di attività ha raccolto oltre 13.800.000 euro, con un totale di 206.700 donatori e 12.500 personal fundraiser, mentre nel solo 2020 ha toccato i 4.200.000 euro. Rete del Dono nasce con l’intento di aiutare il singolo individuo, gli enti territoriali e le aziende a dare forma al proprio impegno solidale, dalla scelta dell’organizzazione non profit alla definizione della campagna di raccolta fondi. La mission di Rete del Dono è la diffusione della Cultura del Dono e del Personal Fundraising, come espressioni di impegno civile e di cittadinanza attiva.