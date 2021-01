In programma per il 21 Gennaio alle ore 18.00 in streaming sui canali Facebook Asacert, il primo appuntamento del 2021 con Milano Sostenibile: “L’Italia è ancora una Repubblica fondata sul lavoro? La trasformazione del diritto al lavoro: scenari, fragilità e opportunità dei nostri tempi”.



Ospiti:



– Serenella Molendini – Presidente APS CREIS -Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile-Consigliere Nazionale di Parità Supplente del Ministero del Lavoro



– Stefano Scarpetta – Direttore Impiego, Lavoro, Affari Sociali OCSE



– Gabriele Molinari – Avvocato, Direttore Generale Easternational, già Consigliere Regionale regione Piemonte



– Giuseppe Battaglia – Imprenditore ed esperto di pubbliche relazioni



– Fabrizio Capaccioli – ideatore dell’iniziativa, Managing director ASACERT e Vicepresidente Green Building Council Italia.



Gli ospiti saranno moderati da Silvia Camisasca – Fisica e Giornalista di Avvenire e L’Osservatore Romano.



Indagheremo sui nuovi significati dell’art. 1 della Costituzione, della trasformazione dei paradigmi legati al concetto di lavoro. La crisi indotta dal SARS-COV-2, infatti, ha messo il sistema di governance sociale e del lavoro davanti a nuove fragilità, a rischi di futuri shock e alla necessità di costruire ecosistemi lavorativi più resilienti, investendo per difendere e accrescere tutte le diverse forme di capitale umano. Verso quale futuro stiamo andando? Si parlerà di come sarebbe giusto progettare la transizione verso una nuova organizzazione del lavoro multisfaccettata, ma dignitosa e inclusiva e che si basi sul principio di giustizia intergenerazionale e di vere pari opportunità. Disparità settoriali, territoriali, di gender gap. Il nostro paese si trova di fronte a queste sfide in una posizione di debolezza strutturale, ma se non spreca le opportunità offerte dal sostegno europeo, può uscire dalla crisi su un percorso di crescita più robusto e inclusivo di quello seguito negli ultimi decenni.