Milano sotterranea: visita ai bunker Breda

Un patrimonio nascosto nel Parco… costruiti in cemento armato nel 1942, i Bunker Breda, o più precisamente, i rifugi antiaerei della V Sezione Aeronautica della Breda, sono presenti in tutto il settore est del Parco Nord di Milano. Ci immergeremo in un percorso sotterraneo tra storia, memoria, e arti visive!

I visitatori saranno accompagnati in un percorso attraverso immagini, narrazioni e testimonianze dirette sulla Seconda Guerra Mondiale e la storia del Parco. La prenotazione è OBBLIGATORIA dal nostro sito www.lombardiasegreta.com/eventi/