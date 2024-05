Milano Spring Parade 2024, una giornata di musica e festa alle porte di Milano

Domenica 12 maggio all'Idroscalo di Milano arriva la Spring Parade – Dance, Music and Fun 2024, un’intera giornata di musica e divertimento da vivere all’aria aperta.

La manifestazione

Dalle ore 10 la manifestazione attende i visitatori nella suggestiva cornice del Palco Sull’acqua, per portare in scena contest ed esibizioni di danza di varie discipline.

La prima rassegna Emozioni in Movimento è a cura di Csen Pavia, per proseguire alle 12 con il concorso dedicato ai giovani talenti Da Grande Danza: un’importante occasione per stimolare i più piccoli allo sport ed all’arte coreutica. Ospiti di giuria per il “Da Grande Danza”, i professionisti riconosciuti a livello nazionale Roberta Broglia, il coreografo televisivo Matteo Addino e l’insegnante Roberta Nebulone.

L'evento principale

Presentato dalla voce di RDS 100 % Grandi Successi Filippo Ferraro, alle 16 inizia il main events della giornata WE ARE – Milano Hip Hop Contest: la grande gara coreografica dedicata alle crew hip hop italiane.

Ospiti in giuria per questa edizione, la pluripremiata crew di break dance dei Bandits, capitanata dai Bboy Japo Paone e Roman Froz, campione italiano e del titolo europeo del torneo mondiale del Red Bull BC one, giudice negli speciali di Amici di Maria de Filippi.

Maggiori informazioni sul sito dedicato.