A Milano arriva il festival dedicato allo 'Spritz': quattro giorni di musica, brindisi e degustazioni

Milano assume uno 'spirito' diverso in autunno grazie alla manifestazione dedicata ad a uno dei cocktail più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo: lo SPRITZ, protagonista indiscusso dell’aperitivo.

In arrivo quattro giorni di musica e degustazioni grazie ad Arte del Vino e SGP Grandi Eventi che di nuovo insieme a Milano, dopo il grande successo della prima edizione, daranno vita a MILANO SPRITZ Festival, l'evento in cui non si può non brindare!

Appuntamento in Piazza Città di Lombardia nelle giornate dal 21 al 24 settembre dove la Spritzeria farà assaggiare più di 10 tipologie di Spritz, e il Bar tanti altri tipi di cocktail.

Le degustazioni

L’edizione autunnale del MILANO SPRITZ Festival, sulla scia dell’edizione primaverile, sarà caratterizzata da diverse tipologie di spritz, da quello classico ‘Aperol Spritz’ a quello aromatizzato alle varie fragranze.

Non mancheranno altre versioni, dal Campari Spritz, piacevolmente amaro con un retrogusto vellutato da intense note di arancia, erbe aromatiche a sapore dolce-amaro al Cynar Spritz, realizzato con un liquore a base di foglie di carciofo ed infuso di 13 erbe e piante e un colore ambrato. Tra i più particolari vi è l'Hugo al profumo di fiori di sambuco a menta fresca, un mix equilibrato, che lascia una sensazione di freschezza in bocca e un piacevole retrogusto amarognolo.

All’evento non solo spritz, ma ci saranno anche numerosi food truck dove poter degustare le prelibatezze e proposte più tradizionali insieme a quelle più innovative.

Che Happy Hour sarebbe senza musica? Una line up musicale accompagnerà le serate dell’evento tra amici e brindisi!

Informazioni Utili

Biglietti

€ 15 + commissioni

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 si potrà accedere all’evento gratuitamente e acquistare le consumazioni singole presso la Spritzeria, il Bar, i truck food e birra e al wine corner.

L’ingresso serale, tutti i giorni dalle ore 18.00, è di 15€ e comprende 3 cocktail a scelta.

Quando e dove

MILANO SPRITZ Festival | autunno 2023

PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA

21 - 22 - 23 - 24 SETTEMBRE

Location al coperto: evento confermato anche in caso di maltempo!

21 SETTEMBRE

dalle ore 18.00 alle ore 01.00

22 - 23 SETTEMBRE

dalle ore 12.00 alle ore 01.00

24 SETTEMBRE

dalle ore 12.00 alle ore 22.00

22 - 23 - 24 SETTEMBRE

dalle ore 12.00 alle ore 18.00

INGRESSO GRATUITO per accedere alla Spritzeria, ai truck food e birra e al wine corner.

21 - 22 - 23 - 24 SETTEMBRE

dalle ore 18.00

PROMOZIONE SERALE: 15 €: 3 Spritz da scegliere fra i molti tipi proposti

