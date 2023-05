Milano - studenti e maestri in mostra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A Milano, ‘Libri e Collane d’Autore’, in via Capecelatro 75 (metro Lilla, fermata Ippodromo, o bus 49) di Alessandra Cossar, grande esperta di editoria, è una libreria che da alcuni anni offre preziose e originali iniziative di arte, moda e cultura al territorio della zona 7 che gravita intorno allo Stadio San Siro a Milano e che grazie a queste opportunità si ritrova inserito nella Milano della più qualificata vita sociale, e non solo dello sport. Il prossimo appuntamento è particolarmente interessante da segnalare perché vede protagonisti due studenti dell'ultimo anno del Liceo Stendhal, nuovi talenti emergenti, Zoe Boucquet Cousin e Marco Acerbi, con i loro maestri, gli artisti Shuehi Matsuyama e Claudio Ramaioli. Si tratta della mostra di sculture e incisioni, acquerelli, lampade di creta e varie creazioni dal titolo “I cinque sensi” che riunisce opere sia di Matsuyama e Ramaioli sia dei due giovani. Inaugurazione sabato 13 maggio alle ore 15, con la presenza degli artisti. Calendario: da sabato 13 a sabato 27 maggio, orari lunedì/venerdì dalle 10/ 13-15/19, sabato 27 maggio dalle 10 alle 13 . Info: tel. 0245493305. Ingresso libero. Shuehi Matsuyama, nato a Tokyo e trasferito in Italia nel 1976, ha incontrato i giovani più volte alla stamperia " Il Foglio" dove essi hanno potuto assistere ai passaggi dell'incisione calcografica; Claudio Ramaioli, ceramista a Sommo, in provincia di Pavia, e operante anche a Santa Teresa di Gallura in Sardegna, dove ha aperto la galleria Rama Art Gallery, agli studenti ha insegnato la tecnica del Raku e la passione per la lavorazione della creta. Coordinatrice del progetto è l'insegnante di arti plastiche Viviane Riqueur, che ha seguito i ragazzi fino alla fine del loro percorso. Zoe Boucquet Cousin e Marco Acerbi erano stati selezionati già per la biennale "Le arti possibili" nel 2022 negli spazi della Stecca 3 e questo nuovo progetto riconferma la loro autentica vocazione artistica mentre ‘Libri e collane d'autore’ si ripropone quale cuore pulsante della zona San Siro per la ricchezza di vita culturale per il quartiere e la città.