Milano Summer Festival 2022, tutti i grandi concerti dell'estate

L'estate a Milano fa rima con Milano Summer Festival, tre mesi di concerti imperdibii, molti dei quali rimandati a causa della pandemia. Adesso, invece, la musica torna dal vivo all'Ippodromo di San Siro e in altre location, per una no stop dal 7 giugno al 17 settembre.

I concerti all'Ippodromo

Dai The Killers ad Alice Cooper, da Louis Tomlinson ai Chemical Brothers, da Achille Lauro a Blanco, da Brunori Sas a Caparezza, sono numerosi gli ospiti presenti e pronti a far emoziobare il grande pubblico.

Di seguito il calendario completo:

- Giovedì 23 giugno, all'Ippodromo di San Siro: Kendrick Lamar in concerto

- Venerdì 24 giugno, all'Ippodromo di San Siro: Brunori Sas in concerto

- Mercoledì 29 giugno, all'Alcatraz: Alice Cooper in concerto

- Venerdì 1 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Ozuna in concerto

- Domenica 3 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Aqua, Vengaboys e Eiffel 65 in concerto

- Martedì 5 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Achille Lauro in concerto

- Giovedì 7 luglio, all'Ippodromo di San Siro: The Chemical Brothers in concerto

- Lunedì 11 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Caparezza in concerto

- Martedì 12 luglio, all'Alcatraz: The Kid Laroi in concerto

- Domenica 17 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Gazzelle in concerto

- Martedì 19 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Willie Peyote in concerto

- Mercoledì 20 luglio, all'Ippodromo di San Siro: Stromae in concerto

- Sabato 3 settembre, all'Ippodromo di San Siro: Louis Tomlinson in concerto

- Mercoledì 7 settembre, all'Ippodromo di San Siro: Tame Impala in concerto

- Venerdì 9 settembre, all'Ippodromo di San Siro: Liberato in concerto

- Sabato 10 settembre, all'Ippodromo di San Siro: Martin Garrix in concerto con Ghali

- Venerdì 16 e sabato 17 settembre, all'Ippodromo di San Siro: Blanco in concerto