Milano Summer Festival 2023. Biglietti e line up dei cantanti

Con l'arrivo dell'estate, a Milano torna il Milano Summer Festival, la rassegna musicale estiva che porta i grandi nomi della musica italiana e internazionale ad esibirsi sul palco dell'Ippodromo di San Siro. L'edizione 2023 prevede 8 concerti in programma tra il 29 maggio e l'8 settembre.

Il programma

Grandi nomi nazionali ed internazionali della musica saranno i protagonisti di questa nuova edizione. Dopo il concerto di Ghost, avvenuto il 29 maggio, il 20 giugno, l'Ippodromo di San Siro ospita due delle due leggende più iconiche e celebrate del rock mondiale, Mötley Crüe e Def Leppard, che condividono lo stesso palco per l'unica data italiana del loro The World Tour 2023.

Si passa poi ai tre concerti degli Idays: giovedì 22 giugno con i Florence + The Machine nell'unica data italiana del suo tour; venerdì 23 giugno è la volta della superstar spagnola Rosalía, mentre sabato 24 giugno è il turno di Paolo Nutini, che presenterà al pubblico i brani del nuovo disco Last Night In The Bittersweet.

Terminati gli Idays, il programma del Milano Summer Festival 2023 prosegue con Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno: il rapper, figura storica della scena hip-hop nazionale, torna a esibirsi nella sua Milano la sera di lunedì 10 luglio.

Sabato 15 luglio il festival ospita un'altra leggenda del rock: gli Iron Maiden, headliner del festival The Return Of The Gods: una giornata ricchissima di live con la presenza delle band heavy metal Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age. Il gran finale è ovviamente riservato agli Iron Maiden.

Infine, venerdì 8 settembre toccherà all'ultimo concerto del Milano Summer Festival 2023: protagonista è il cantante e pianista multiplatino Lazza, anch'egli milanese come Guè, che presenta le sue hit - incluso il successo sanremese Cenere - in un grande live imperdibile.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.