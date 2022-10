Milano Sunday Photo: il primo mercatino milanese della fotografia

Milano Sunday Photo è il primo “Mercatino” milanese dedicato alla fotografia e in modo esteso all’immagine, in cui espongono autori di ogni tipologia espressiva, artistica e professionale, con “opere e prodotti di valore a prezzi molto accessibili” (ossimoro e motto del Milano Sunday Photo). Affiancano gli autori, i professionisti e gli hobbisti dei seguenti settori e merci: Poster e locandine (in cui l’immagine fotografica rappresenti la principale cifra estetica), Foto Vintage (di qualsiasi genere e periodo storico), Librerie e gallerie specializzate in fotografia, rivenditori di macchine fotografiche e attrezzatura ecc. Non possono in fine mancare i professionisti della didattica, gli istituti privati che organizzano corsi e laboratori di fotografia. Ad ogni edizione c’è un PhotoContest a cui tutti i partecipanti che espongono possono aderire con un’opera. Tutte le opere sono messe in mostra durante l’evento e i tre autori che raccolgono più consensi da parte del pubblico, ricevono un premio.

Il Milano Sunday Photo è anche relax. Con comode sedute, panini, birre e ottima musica. Ma soprattutto tanta tanta fotografia.