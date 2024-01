Più di 500 tatuatori e performance live: torna la Milano Tattoo Convention

Dal 26 al 28 gennaio torna la Milano Tattoo Convention, con ben 500 artisti provenienti da tutto il mondo che, in occasione della nuova edizione, convergeranno nella nuova location del Superstudio Maxi in Via Moncucco.

Questo evento annuale è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, attirando l'attenzione non solo in Europa ma in tutto il mondo.

La storia

Nata nel 1996 come un "party tra amici entusiasti di tatuaggi, musica e moto," la Milano Tattoo Convention è cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni. Ogni edizione ha visto un aumento del numero di artisti partecipanti e di stili rappresentati, rendendo l'evento un punto di riferimento globale nel mondo del tatuaggio.

La convention è diventata la miglior piattaforma per gli artisti più affermati di mostrare il loro talento, scambiare idee e collaborare su nuovi progetti.

Il successo crescente dell'evento ha portato a un inevitabile cambio di location per offrire ai visitatori un luogo più ampio e logisticamente più accessibile. La nuova location di Superstudio Maxi promette di essere ancora più accogliente e funzionale, con spazi moderni e tecnologie all'avanguardia per esaltare l'esperienza dei partecipanti.

Non solo tatuaggi

Oltre ai tatuaggi, la convention è anche una vetrina per altre forme d'arte. Mostre d'arte, spettacoli e contest arricchiscono l'evento, rendendolo un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato all'arte corporea e non solo. Le esibizioni live di body painting, ballo e body modification ad esempio, offrono una prospettiva più ampia sull'arte corporea.

La diversità è una delle parole chiave quando si parla della Milano Tattoo Convention. Dalla tradizione all'innovazione, ogni stile trova spazio e rappresentazione. Artisti di fama mondiale partecipano all'evento, rendendo ogni edizione unica nel suo genere.

La Milano Tattoo Convention non è solo un'occasione per ammirare l'arte, ma anche per celebrarla. Vari contest e premi vengono assegnati durante l'evento, con una giuria composta da esperti nel campo del tatuaggio. Le categorie dei premi spaziano ad esempio dal miglior tatuaggio del giorno al miglior tatuaggio realistico, offrendo un riconoscimento per ogni tipo di arte corporea.