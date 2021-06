Presentazione del libro "Milano a tratti" di Emmanuel Conte

“Milano a tratti” è il nuovo libro di Emmanuel Conte: il racconto di un giovane che lascia Eboli, la città dove si è fermato il Cristo di Carlo Levi, per andare a studiare a Milano, la città-mondo. Ne è attratto, se ne innamora, la sceglie per viverci e la descrive come gli è apparsa da quel giorno a oggi, cogliendone eccellenze, tendenze, modernità, immagini, luoghi, monumenti, segreti, complessità sociali e prospettive. Il suo Cristo si è fermato a Milano, senza lasciare Eboli.



Emmanuel Conte si trasferisce a Milano per i suoi studi all’Università Bocconi, dove si laurea in Economia Politica con 110 e lode. Nel 2005 entra a far parte del team di Corporate Sales di Caboto (Gruppo Intesa) e dopo la fusione di Banca Intesa con Banca Sanpaolo–Imi, prosegue la sua attività in Banca Imi occupandosi di gestione del rischio multiasset class per la clientela corporate del Gruppo. Collabora attivamente come docente con Assiomforex, BorsaItaliana e IlSole24Ore. Nel 2016 è eletto consigliere comunale a Milano e attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio. Nel 2021 Emmanuel Conte è il capo – insieme con Martina Riva - della lista civica “Beppe Sala Sindaco”.



Il libro “Milano a tratti” verrà presentato alla Cascina Cuccagna mercoledì 16 giugno ore 18:30, alla presenza dell’autore Emmanuel Conte, del Sindaco di Milano Beppe Sala, della Responsabile Sostenibilità Ambientale e Relazioni Esterne FAI Costanza Pratesi, del docente di Scienze della Comunicazione alla IULM Stefano Rolando e della Consigliera di Cascina Cuccagna Sofia Emma Capellini insieme al think tank universitario di Cascina Cuccagna UNIHUB.



L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento posti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-emmanuel-conte-presenta-milano-a-tratti-159089010513



Per ulteriori informazioni: Cascina Cuccagna, 02-83421007, segreteria@cuccagna.org.

